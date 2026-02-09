Τι αναφέρει η Λευκωσία για την τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σήμερα το μεσημέρι τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του διαρκούς συντονισμού Λευκωσίας και Αθήνας για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο που είχαν διακοπεί Κυπριακό όπως επίσης και της διατήρησης της περιφερειακής σταθερότητας, όπως ανέφερε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο κ. Λετυμπιώτης, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας έγινε ανταλλαγή απόψεων και αξιολόγηση των δεδομένων ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στην Άγκυρα.

Συζητήθηκαν ειδικότερα οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, οι προσπάθειες που καταβάλλονται για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και η διατήρηση σταθερής και αταλάντευτης προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο, τις αρχές, αξίες και το Δίκαιο της ΕΕ και στις σχετικές αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επιβεβαιώθηκε η κοινή προσέγγιση Κύπρου και Ελλάδας ως προς την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας από το σημείο που έχει διακοπεί, με στόχο μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου και ο Έλληνας πρωθυπουργός συμφώνησαν στη συνέχιση της στενής συνεργασίας και του τακτικού συντονισμού σε όλα τα επίπεδα, ώστε κάθε διπλωματική επαφή και πρωτοβουλία να ενισχύει τη συνολική προσπάθεια για πρόοδο στο Κυπριακό.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές από την Αθήνα αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλίδη για την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρ.Τ. Ερντογάν.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και επιβεβαιώθηκε ο διαρκής συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας.