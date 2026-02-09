Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:

Εάν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων

Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια

Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του Πανεπιστημίου

Ήδη για την υπόθεση διεξάγεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση.

Εκπνέει η προθεσμία του υπουργείου Παιδείας προς το ΑΠΘ

Υπενθυμίζεται ότι σκηνές έντασης έπειτα από παράνομο πάρτι σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα γεγονότα προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του υπουργείου Παιδείας, το οποίο ζήτησε πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές και έθεσε χρονοδιάγραμμα 48 ωρών - το οποίο λήγει σήμερα- για τα μέτρα ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πάρτι που γίνεται κάθε χρόνο χωρίς άδεια, αυτή τη φορά δημιουργήθηκαν επεισόδια όταν ομάδες ατόμων επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με μολότοφ ενώ τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο πρόσωπο και τον αυχένα.

Έγιναν 313 προσαγωγές ατόμων που στη συνέχει αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σε έρευνες στο χώρο του Πανεπιστημίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, 7 μολότοφ και κοντάρια και αντιασφυξιογόνες μάσκες.