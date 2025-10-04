Βόρεια της Λέσβου το Πίρι Ρέις - Στο «μικροσκόπιο» της Αθήνας η πορεία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις» βρισκόταν το Σάββατο κοντά στις τουρκικές αρχές, βόρεια της Λέσβου, εν μέσω της παράνομης τουρκικής οδηγίας (Navtex) που έχει ανακοινώσει η Άγκυρα από τις 4 Οκτωβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους χάρτες του ιστότοπου Marine Traffic, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Λέσβου, κοντά στις τουρκικές ακτές.

Υπενθυμίζεται πως το τουρκικό ερευνητικό σκάφος αποχώρησε από τον κόλπο της Σμύρνης, με προορισμό το κέντρο του Αιγαίου. Εκεί, αναμένεται ότι θα πραγματοποιήσει έρευνες μεταξύ περιοχών μεταξύ της Θάσου, Χίου, Άη Στράτη, Μυκόνου, Ικαρίας, Φούρνων.

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά την πορεία του ερευνητικού σκάφους. Ήδη, είχε αντιδράσει με έκδοση AntiNavtex, καθώς οι περιοχές βρίσκονται πάνω από δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα, ενώ η αρμοδιότητα έκδοσης άδειας για έρευνες είναι αποκλειστικά δική της.

Υπενθυμίζεται πως η προηγούμενη τουρκική NAVTEX είχε λήξει στις 25 Σεπτεμβρίου και παρέμεινε στα χαρτιά, προκειμένου να διευκολυνθεί η συζητούμενη, τότε, συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη που, βεβαίως, τελικά δεν έγινε.

Δεδομένου ότι η τουρκική πλευρά ουσιαστικά οδήγησε την προγραμματισμένη συνάντηση στη Νέα Υόρκη σε ναυάγιο, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια επαναπρογραμματισμού στην ελληνική πλευρά, είναι εύλογο το ερώτημα για το ποιες είναι μακροπρόθεσμα οι προθέσεις της Αγκυρας.

Η περιοχή που καλύπτει η τελευταία τουρκική NAVTEX εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, Αη Στράτη, Μύκονο, Ικαρία και Φούρνους.

Η προγραμματισμένη έρευνα περιλαμβάνει τόσο τουρκικά χωρικά ύδατα όσο και διεθνή ύδατα, αλλά επικαλύπτει επίσης περιοχές που εμπίπτουν εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής ευθύνης NAVTEX που διαχειρίζεται η Αθήνα.

Η αντίδραση της Ελλάδας ήταν άμεση, με την Αθήνα να εκδίδει δική της NAVTEX, με ισχύ ως τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία υπενθυμίζει ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές στην ελληνική