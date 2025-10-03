Βγαίνει στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις: Απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης - Θα πραγματοποιήσει έρευνες από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου

Απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής από το λιμάνι της Σμύρνης το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις».

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX το βράδυ της Πέμπτης, ανακοινώνοντας ότι το ερευνητικό της σκάφος «Πίρι Ρέις» θα πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες στο κεντρικό Αιγαίο, δυτικά της Χίου και της Λέσβου, μεταξύ 4 και 14 Οκτωβρίου.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα που η Άγκυρα ανακοινώνει σχέδια να στείλει το Piri Reis σε αμφισβητούμενα ύδατα, αναζωπυρώνοντας τις εντάσεις.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η προηγούμενη τουρκική NAVTEX είχε λήξει στις 25 Σεπτεμβρίου και παρέμεινε στα χαρτιά, προκειμένου να διευκολυνθεί η συζητούμενη, τότε, συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη που, βεβαίως, τελικά δεν έγινε.

Δεδομένου ότι η τουρκική πλευρά ουσιαστικά οδήγησε την προγραμματισμένη συνάντηση στη Νέα Υόρκη σε ναυάγιο, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια επαναπρογραμματισμού στην ελληνική πλευρά, είναι εύλογο το ερώτημα για το ποιες είναι μακροπρόθεσμα οι προθέσεις της Αγκυρας.

Η περιοχή που καλύπτει η τελευταία τουρκική NAVTEX εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, Αη Στράτη, Μύκονο, Ικαρία και Φούρνους.

Η προγραμματισμένη έρευνα περιλαμβάνει τόσο τουρκικά χωρικά ύδατα όσο και διεθνή ύδατα, αλλά επικαλύπτει επίσης περιοχές που εμπίπτουν εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής ευθύνης NAVTEX που διαχειρίζεται η Αθήνα.

Η αντίδραση της Ελλάδα ήταν άμεση, με την Αθήνα να εκδίδει δική της NAVTEX, με ισχύ ως τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία υπενθυμίζει ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ελληνική περιοχή ευθύνης.