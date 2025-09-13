Spiegel: Η Ελλάδα θέλει να προσελκύσει αμυντικούς «κολοσσούς»

Με τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να προσελκύσει επενδύσεις από εταιρείες - «κολοσσούς» της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας ασχολείται το SPIEGEL Online.

«Η βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδας μειώθηκε σημαντικά κατά τα χρόνια της κρίσης. Τώρα η ελληνική κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει διεθνείς αμυντικούς κολοσσούς στη χώρα με όχημα μια φιλόδοξη φορολογική πρωτοβουλία – απώτερος στόχος καθίσταται η ενίσχυση της βαριάς βιομηχανίας. Οι επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 2026 και 2028, θα απαλλάσσονται πλήρως από τον εταιρικό φόρο, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από το μέτρο αυτό δεν θα ευνοηθούν μόνο τα κλασικά εξοπλιστικά έργα όπως η κατασκευή αρμάτων μάχης, drones ή οπλικών συστημάτων. Οι συναφείς βιομηχανικοί κλάδοι, όπως αυτοί που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή οχημάτων ή την αεροναυπηγική τεχνολογία, επίσης οι εταιρείες προμηθειών καθώς και η παραγωγή εξαρτημάτων θα υπαχθούν στην απαλλαγή από τη φορολογία».

Ακόμα, στο πλαίσιο της «υπεραπόσβεσης» οι επενδυτικές δαπάνες «θα υπολογίζονται διπλά, γεγονός που στην πράξη ισοδυναμεί με πλήρη απαλλαγή από τη φορολογική επιβάρυνση, όπως δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Παρόμοια κίνητρα θα ισχύουν και για επενδύσεις σε αεροπορικά συστήματα, εξαρτήματα αεροσκαφών και μικροδορυφόρους», παρατηρεί το SPIEGEL.

Με το μέτρο αυτό «η Αθήνα τοποθετείται στρατηγικά ως τόπος επενδύσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής επανεξοπλισμού. […] Η ελληνική κυβέρνηση είχε εξάλλου ανακοινώσει ήδη από τον περασμένο Απρίλιο ότι θα επενδύσει 25 δισεκατομμύρια ευρώ στην άμυνα μέσα στα επόμενα 12 χρόνια. Αιτία αποτελούν οι τεταμένες σχέσεις με τη γειτονική Τουρκία».

Πηγή: Deutsche Welle