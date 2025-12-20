Τριμερής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ σε θέματα άμυνας έχει ενοχλήσει την Άγκυρα, όπως φάνηκε και από τις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο Γκιουλέρ δήλωσε: «Το γεγονός ότι η Ελλάδα, το Ισραήλ και οι Ελληνοκύπριοι (Κυπριακή Δημοκρατία) συνεργάζονται και υπογράφουν συμφωνίες δεν αποτελεί απειλή για εμάς. Υπογράφουμε επίσης συμφωνίες με πολλές χώρες. Αλλά δεν συνάπτουμε αυτές τις συμφωνίες εναντίον κάποιας συγκεκριμένης χώρας.

«Υπάρχουν αναφορές ότι θα αναπτύξουν συστήματα αεράμυνας, τα οποία θα αποκτήσουν από το Ισραήλ, σε νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Αυτά είναι, εξ ορισμού, αποστρατιωτικοποιημένα νησιά, που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είναι οπλισμένα βάσει των συνθηκών.

Πραγματοποιούμε τις απαραίτητες εργασίες σε αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να τρέφουν υπερβολικές ελπίδες» κατέληξε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Ο Γκιουλέρ επίσης κατηγόρησε Ελλάδα και Ισραήλ ότι εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει τα F35: «Δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα με την προμήθεια των F-16. Φυσικά, η προτεραιότητά μας θα είναι τα F-35. Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα ασκούν πιέσεις για να μας εμποδίσουν να παραλάβουμε αυτά τα αεροσκάφη. Συνεχίζουμε επίσης τις δικές μας προσπάθειες για την άρση των κυρώσεων CAATSA. Έχουμε ξεχωριστές ομάδες εργασίας για αυτά τα ζητήματα. Σίγουρα θα μοιραστούμε τις πληροφορίες μαζί σας όταν το ζήτημα πλησιάσει στην επίλυση. Η Τουρκία και οι ΗΠΑ θα επιλύσουν αυτά τα ζητήματα».