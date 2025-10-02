Ουκρανία: Αίτημα για ελληνικά Μιράζ στο Κίεβο μέσω Εσθονίας - Αρνητική η στάση της Αθήνας

Σε κλοιό πιέσεων από συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ βρίσκεται εκ νέου η Αθήνα, με σκοπό τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην προσπάθεια ενίσχυσης του Κιέβου, η οποία συνεχίζεται πιο εντατικά μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να αυξήσει τη ροή όπλων και πυρομαχικών προς την Ουκρανία.

Ως προς τα αιτήματα προς την Ελλάδα, κυρίως οι ΗΠΑ και οι Γάλλοι, αλλά και σύμμαχοι της ανατολικής πτέρυγας, ζητούν από την Αθήνα να μεταπωλήσει κάποια από τα συνολικά 24 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Mirage 2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας, με τελικό παραλήπτη την Ουκρανία.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή», στην περίπτωση μεταπωλήσεων, οι βασικές χώρες που διαδραματίζουν τον ρόλο του μεσάζοντος είναι οι μεγάλες του ΝΑΤΟ (ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία), ενώ κόμβο αποτελεί και η Τσεχία. Την πρόθεση να διαδραματίσει ρόλο μεσάζοντος σε περίπτωση που η Αθήνα αποφασίσει να πουλήσει κάποια από τα Mirage 2000-5 στην Ουκρανία έχει εκφράσει και η Εσθονία, εκ των πιο στιβαρών – παρά το μικρό μέγεθος – υποστηρικτών της Ουκρανίας.

Η Αθήνα είναι αρνητική, καθώς θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο υψηλής τεχνολογίας συστήματα που διαθέτει να στραφούν κατά της Ρωσίας.

Δεδομένου ότι πρόκειται για σύστημα γαλλικής τεχνολογίας, η Αθήνα συζήτησε κάποια στιγμή αρκετά εντατικά το συγκεκριμένο ενδεχόμενο με το Παρίσι. Μάλιστα, δεδομένου ότι η ελληνική πλευρά επιθυμεί να αγοράσει (εν καιρώ) 6-12 ακόμα μαχητικά τύπου Rafale, συζητήθηκε αν είναι δυνατόν πιθανή μεταπώληση των Mirage 2000-5 να μειώσει την τιμή πρόσκτησης των νεότερης τεχνολογίας αεροσκαφών.

Αν και στην Αθήνα υπάρχει εκπεφρασμένη πρόθεση για πώληση των Μιράζ 2000-5, οι συζητήσεις με χώρες που είχαν εκφράσει ενδιαφέρον, όπως η Ινδία, δεν οδήγησαν κάπου. Ανάλογες κρούσεις έγιναν και σε βαλκανικές χώρες, οι οποίες επίσης δεν διάκεινται θετικά. Ως προς το ενδεχόμενο μεταπώλησης Mirage τα οποία θα καταλήξουν στην Ουκρανία, στην Αθήνα υπάρχει εξαιρετικά αρνητική προδιάθεση, καθώς θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο υψηλής τεχνολογίας συστήματα να στραφούν κατά της Ρωσίας.