Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της Αμυντικής Ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα SAFE.

«Θα συζητήσουμε σήμερα μαζί με τους συναδέλφους, στο επίπεδο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης, της προστασίας του κοινού μας ευρωπαϊκού χώρου. Σε αυτή τη συζήτηση η Ελλάδα έχει να προσφέρει» ανέφερε κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση, ο κ. Δένδιας.

«Η συζήτηση ούτως ή άλλως έχει ορίζοντα το 2030 και εμείς με την «Ατζέντα 2030» μπορούμε να δώσουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση την δική μας προοπτική και την δική μας αντίληψη, ολιστικής προσέγγισης, ολιστικής προστασίας. Άρα νομίζω, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πήρε μέρος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA), όπου τονίστηκε η ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου του και αναδείχθηκε η σημασία κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, με έμφαση την Έρευνα και την Καινοτομία.

Στο περιθώριο της συνεδρίασης ο κ. Δένδιας είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Σουηδίας Πολ Τζόνσον, κατά την οποία αντάλλαξαν απόψεις σχετικώς με την προοπτική ενδυνάμωσης της αμυντικής σχέσης Ελλάδας - Σουηδίας.

Επίσης, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου στη Στοκχόλμη, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες διμερούς συνεργασίας τον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας.

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε τα γραφεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ. Κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε με αντιπροσωπεία σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, που πραγματοποιούν εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες.