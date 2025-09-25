Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία συμμετίχε στο NATO Days στην Τσεχία (pics)

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, με αεροσκάφη M2000-5 της 114 Πτέρυγας Μάχης στo NATO Days, που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Leos Janacek της Ostrava, στην Τσεχία.

Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), η φετινή διοργάνωση σηματοδότησε τη συμπλήρωση 25 ετών από την καθιέρωση του θεσμού, με κεντρικό θέμα τη συμμαχική αεροπορική ισχύ και τον εκσυγχρονισμό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Ακολουθούν φωτογραφίες:

Πηγή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/EUROKINISSI