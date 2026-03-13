Επαφές Δένδια με τη Γαλλία για ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISS

13/03/2026 • 13:45
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Ο υπουργός Εθνικής ΄Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, μακρά τηλεφωνική συνομιλία με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν. Με ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο «των τακτικών μας διαβουλεύσεων».

«Συζητήσαμε τα θέματα ανανέωσης και εμπλουτισμού της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας» τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι συλλυπήθηκε τη Γαλλίδα ομόλογό του «για την απώλεια του Γάλλου αξιωματικού στο Ερμπίλ» ενώ πρόσθεσε: «Αξιολογήσαμε την κατάσταση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και ανταλλάξαμε απόψεις για την ενίσχυση της ναυτικής μας συνεργασίας και την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας».

