Δένδιας σε Χριστοδουλίδη: Είμαστε απολύτως στη διάθεσή της Κύπρου

Την πρόθεση της Ελλάδας να παράσχει κατά το δυνατόν και μέσα στις δυνάμεις της όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο και τον Κυπριακό λαό, βεβαίωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του πριν τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία.

«Ήρθα να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη και στον κυπριακό λαό τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού», ανέφερε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο κ. Δένδιας, συμπληρώνοντας ότι «η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητες της».

«Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα, θα συζητήσουμε και με τον Βασίλη (σ.σ. Πάλμας, υπουργός Άμυνας της Κύπρου) και θα δούμε αν και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας» συμπλήρωσε ο ΥΠΕΘΑ.