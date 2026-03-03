Η Γαλλία στέλνει στην Κύπρο αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα

Η Γαλλία αναμένεται να στείλει στην Κύπρο αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα, στον απόηχο των εξελίξεων των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή, όπως μετέδωσε την Τρίτη το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε σχετική ενημέρωση σήμερα τα ξημερώματα από τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο είχε χθες, Δευτέρα, δυο τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος Μακρόν ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του πως η χώρα του στέλνει στο νησί αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone καθώς και μια φρεγάτα, ενώ θα αποστείλει προσεχώς και δεύτερη φρεγάτα.

Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον Γερμανό Κάγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον κ. Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά. Αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής Κυβέρνησης.

Σε σχετική δήλωση του, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανέφερε πως «η Γαλλία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τους συμμάχους της εφόσον ζητήσουν βοήθεια».

Υπενθυμίζεται πως ήδη στην Κύπρο βρίσκονται τέσσερα ελληνικά F-16 ενώ την Τετάρτη αναμένεται να βρεθούν στο νησί οι φρεγάτες «Κύπρος» και «Ψαρά».