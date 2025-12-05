Η Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής ενέκρινε το βράδυ της Πέμπτης την αγορά 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS από το Ισραήλ για περίπου 650 εκατ.ευρώ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, όπως ανέφεραν στο Reuters.

Όπως είναι γνωστό, η ελληνική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεών της.

«Σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Άμυνας του κοινοβουλίου ενέκρινε την αγορά του PULS», δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος με γνώση του θέματος.

Έτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε την έγκριση από τη Βουλή, προσθέτοντας ότι το κόστος θα είναι περίπου 650 με 700 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως από τον Νοέμβριο το Reuters είχε αποκαλύψει ότι η Ελλάδα βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για τα συστήματα.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ελλάδα βρίσκεται επίσης σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας αξίας 3 δισ. ευρώ.

Το σύστημα PULS, που κατασκευάζεται από την ισραηλινή Elbit, έχει εμβέλεια έως 300 χλμ. και θα συμβάλει στην προστασία των βορειοανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία και των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή εξαρτημάτων στην Ελλάδα.

Το PULS αποτελεί ένα από τα κύρια συστήματα του νέου αμυντικού δόγματος, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στρατηγικού πλήγματος κατά στόχων υψηλής αξίας, όπως αεροπορικών βάσεων, σταθμών ραντάρ, ενεργειακών υποδομών, κόμβων ανεφοδιασμού και γεφυρών, και μάλιστα σε μεγάλο γεωγραφικό βάθος.

Επιπλέον, η σημαντική εμβέλεια του συστήματος εξασφαλίζει μεγαλύτερη επιβιωσιμότητα, αφού δεν χρειάζεται να αναπτυχθεί στην πρώτη γραμμή για να είναι αποτελεσματικό.