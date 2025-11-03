Ανησυχία στην Άγκυρα για το Συνέδριο P-TEC της Αθήνας - Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα επιχείρει να μας αποκλείσει από την περιοχή

Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας στην Ενέργεια (P-TEC), που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενεργειακού ενδιαφέροντος.

Ωστόσο, η Άγκυρα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα διαμορφώνονται χωρίς τη δική της συμμετοχή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη για τον ΣΚΑΪ, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για πρώτη φορά προέβαλαν πλάνα και δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα επιχειρεί, μέσω του Σταύρου Παπασταύρου, να αποκλείσει την Τουρκία από τα ενεργειακά της περιοχής».

Μάλιστα, στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι όλες οι χώρες που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο της Αθήνας – μεταξύ αυτών οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ – επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας χωρίς την Τουρκία. Οι σχολιαστές της τουρκικής τηλεόρασης χαρακτήρισαν τη σύνοδο «κομβική για την ενεργειακή ισορροπία της περιοχής», επισημαίνοντας πως η Άγκυρα δεν έχει κληθεί να συμμετάσχει, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη απομόνωσης.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα δύο μεγάλα έργα που αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη: τον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor), που ενώνει τα δίκτυα Νότου–Βορρά με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Αιγύπτου, το οποίο όπως σημειώθηκε «αποκλείει έμπρακτα την Τουρκία από τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική».

«Η Τουρκία μένει εκτός όλων των σχεδιασμών και αυτό δεν είναι τυχαίο», ανέφερε ο Τούρκος δημοσιογράφος, υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είχε αντιταχθεί και στον αγωγό EastMed για τους ίδιους λόγους.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα προετοιμάζεται να υποδεχθεί 25 υπουργούς Ενέργειας και περισσότερους από 400 αξιωματούχους από Ευρώπη και Αμερική. Και αν κάτι δείχνει ήδη το κλίμα των επόμενων ημερών, είναι ότι το ενεργειακό συνέδριο της Αθήνας δεν θα είναι απλώς μια τεχνική συνάντηση, αλλά ένα σαφές γεωπολιτικό μήνυμα ισχύος.