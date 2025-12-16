Γ. Ανδριανός: Τις επόμενες ώρες ξεκινάει η πληρωμή των 121 εκατ. ευρώ στους αγρότες για τις ζημιές του ’25

«Σήμερα, για την ακρίβεια σε λίγη ώρα, ξεκινάει η πληρωμή των 121,5 εκατομμυρίων ευρώ στους αγρότες, για τις ζημιές του 2025, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα πορίσματα», δήλωσε το πρωί της Τρίτης (16/12) ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι αυτές τις ημέρες, οι αγρότες «θα δουν την καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης, περίπου 208 εκατομμύρια ευρώ», πληρωμές που όπως τόνισε «είχαν ανακοινωθεί πριν τα μπλόκα».

«Όλες αυτές οι πληρωμές είχαν ανακοινωθεί με μεγάλη προσπάθεια, με έναν ΟΠΕΚΕΠΕ προβληματικό λόγω της κατάστασης που επικρατεί, με διασταυρωτικούς ελέγχους και με υποχρεώσεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε και την ομαλή ροή των χρημάτων για να γίνουν αυτές οι πληρωμές».

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση λέει «ναι στον διάλογο αλλά σε ένα πλαίσιο που να μπορούμε να υλοποιήσουμε χωρίς να βάλουμε σε κίνδυνο και την οικονομία αλλά και το μέλλον της πατρίδας και των γενιών που έρχονται».

«Πιο χειροπιαστό από το άνοιγμα της πόρτας του πρωθυπουργού για διάλογο και μάλιστα βάζοντας και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και με βασικά αιτήματά τους να ικανοποιούνται», δεν υπάρχει, επεσήμανε ο υφυπουργός απαντώντας στο αίτημα των αγροτών για «κάτι χειροπιαστό» προκειμένου να αρχίζουν οι συζητήσεις τους με την κυβέρνηση.

Ξεκαθάρισε δε ότι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι υποχρέωση και θα προχωρήσει. Το νομοσχέδιο, όπως είπε, του Υπουργείου Οικονομικών έχει συζητηθεί στις Επιτροπές, η συζήτηση θα συνεχιστεί την Τετάρτη και την Πέμπτη (18/12) θα πάει στην Ολομέλεια της Βουλής. «Είναι μια υποχρέωση, μια δέσμευση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι βασική για τη διασφάλιση της ομαλής ροής των ενισχύσεων στη χώρα μας.»

Για το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο υφυπουργός τόνισε: «Ο εμβολιασμός δεν αποφασίζεται ούτε από την πολιτική ηγεσία, ούτε από τους εκπροσώπους των μπλόκων. Αποφασίζεται από τους κτηνιάτρους, από τις κτηνιατρικές σχολές, τις πανεπιστημιακές, από τους επιστήμονες, όπως έγινε και με άλλους εμβολιασμούς.

Οι επιστήμονες λοιπόν καθορίζουν το πλαίσιο και αν πρέπει και πώς πρέπει να γίνει εμβολιασμός και με ποιο εμβόλιο και αν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, το οποίο αυτή τη στιγμή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν ανάλογο πρόβλημα, δεν έγινε εμβολιασμός.»