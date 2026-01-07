Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με στελέχη του ενεργειακού τομέα στο Λευκό Οίκο για να συζητήσουν την ανασυγκρότηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας μετά την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η συνάντηση πιθανόν να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το πρωί και ενδέχεται να συμμετάσχουν ο Τραμπ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και ενδεχομένως, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το χρονοδιάγραμμα παραμένει ευέλικτο, σημείωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η πρωτοβουλία του Τραμπ αποσκοπεί στην εξασφάλιση των σημαντικών πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας ως πιθανής πηγής εσόδων και ευκαιρίας για την επέκταση της ενεργειακής κυριαρχίας των ΗΠΑ.

Αρκετές μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες έχουν ιστορικό στη Βενεζουέλα. Η Exxon Mobil και η ConocoPhillips δραστηριοποιούνταν εκεί μέχρι που τα περιουσιακά τους στοιχεία εθνικοποιήθηκαν από τον Ούγκο Τσάβες στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Η Chevron διατηρεί επί του παρόντος δραστηριότητες στη Βενεζουέλα με ειδική άδεια από την αμερικανική κυβέρνηση.

Παράλληλα, ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ αναμένεται να συναντηθεί με στελέχη μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Goldman Sachs Energy, Clean Tech & Utilities που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Μαϊάμι, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.