Τραμπ: Μείωση δασμών στις κινεζικές εισαγωγές με αντάλλαγμα τον περιορισμό των χημικών για φαιντανύλη

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει να μειώσει τους αμερικανικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, εφόσον το Πεκίνο δεσμευθεί να περιορίσει τις εξαγωγές χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαιντανύλης.

Στις αρχές του έτους, ο Τραμπ είχε επιβάλει δασμούς 20% στις κινεζικές εισαγωγές, κατηγορώντας το Πεκίνο ότι απέτυχε να σταματήσει τη ροή πρόδρομων χημικών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή της φαιντανύλης - ουσίας που έχει προκαλέσει σχεδόν 450.000 θανάτους από υπερβολική δόση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τις μεταγενέστερες συνομιλίες και την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, οι δασμοί παρέμειναν σε ισχύ, καθώς δεν σημειώθηκε πρόοδος στο ζήτημα λόγω της έλλειψης αποφασιστικών ενεργειών από την πλευρά της Κίνας για την καταπολέμηση των διακινητών.

Το Πεκίνο, από την πλευρά του, έχει υπερασπιστεί σθεναρά το σύστημά του ελέγχου των χημικών ουσιών, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι χρησιμοποιεί το ζήτημα της φαιντανύλης ως μέσο εκβιασμού.

Ωστόσο, λίγο πριν από τη συνάντηση των προέδρων των δύο χωρών, η Κίνα άλλαξε ύφος, επιδεικνύοντας συμπάθεια για την αμερικανική πλευρά, αντί να χαρακτηρίσει - όπως συνήθως - την κρίση της φαιντανύλης «αποκλειστικά αμερικανικό πρόβλημα».

«Η Κίνα συμπονά τον αμερικανικό λαό για την κρίση της φαιντανύλης και έχει προσφέρει βοήθεια και στήριξη, με θετικά αποτελέσματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών Γκουό Τζιακούν σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.



Ο Γκουό πρόσθεσε ότι το Πεκίνο παραμένει ανοικτό στη συνέχιση της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας όμως την Ουάσιγκτον να προχωρήσει σε «πρακτικές ενέργειες» για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Ο Ξιέ Φενγκ, πρέσβης της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι τα ζητήματα της φαιντανύλης και της παράνομης μετανάστευσης μπορούν να αποτελέσουν «σημεία σύγκλισης και ανάπτυξης» στις σχέσεις των δύο χωρών, έπειτα από μήνες κατά τους οποίους υπερασπιζόταν την υφιστάμενη πολιτική του Πεκίνου για τα ναρκωτικά και ασκούσε κριτική στους αμερικανικούς δασμούς.