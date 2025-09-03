Bloomberg, Reuters

Τα κρατικά ομόλογα από την Ιαπωνία έως τη Βρετανία έφτασαν σε νέα πολυετή υψηλά επίπεδα την Τετάρτη, λόγω των επίμονων ανησυχιών για την δημοσιονομική υγεία ορισμένων από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, αν και επανήλθε μια σχετική ηρεμία (τουλάχιστον για την ώρα).

Η αγορά παρέμεινε υπό πίεση φέτος, αλλά αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, δεδομένων των εξελίξεων που ανησυχούν τους επενδυτές σε οικονομίες με υψηλό χρέος, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι αποδόσεις των 30ετών βρετανικών ομολόγων έφτασαν για λίγο στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998, στο 5,752%, πριν υποχωρήσουν.

Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκαν στο επίπεδο του 5%, το οποίο παρακολουθείται στενά και το οποίο οι επενδυτές θεωρούν ότι βλάπτει τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου για πρώτη φορά από τα μέσα Ιουλίου, ενώ οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Όταν η απόδοση ενός ομολόγου αυξάνεται, η τιμή του μειώνεται.

Νωρίτερα, οι αποδόσεις των 30ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο σε ιστορικό υψηλό 3,26%, ενώ οι αποδόσεις των 20ετών ομολόγων αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999.

«Η τρέχουσα δυναμική αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι η ζήτηση των επενδυτών για ομόλογα εξαιρετικά μακράς διάρκειας έχει σαφώς μειωθεί, όχι μόνο από τους ιδιώτες επενδυτές, αλλά και από τους θεσμικούς παράγοντες που συνήθως παρέχουν μια πιο σταθερή βάση ζήτησης για αυτό το τμήμα», δήλωσε ο Ντάριο Μέσι, επικεφαλής της έρευνας σταθερού εισοδήματος στην Julius Baer.

Στη Βρετανία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της στις 26 Νοεμβρίου, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να εικάζουν για αυξήσεις φόρων που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την οικονομική δραστηριότητα.

Στη Γαλλία, οι επενδυτές έχουν αναστατωθεί από την πρόταση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εξασφαλίσει υποστήριξη για ένα μη δημοφιλές σχέδιο μείωσης του χρέους. Αναμένεται να χάσει την ψηφοφορία.

Στην Ιαπωνία, ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμά του, αυξάνοντας τις εικασίες ότι ο Ισίμπα, ο οποίος έχει αντισταθεί στις εκκλήσεις να παραιτηθεί λόγω της εκλογικής ήττας, ενδέχεται να ακολουθήσει το παράδειγμά του.

Πρόσκαιρη ηρεμία;

Ωστόσο, οι αγορές ηρέμησαν καθώς προχωρούσε η διαπραγμάτευση στο Λονδίνο, με τις αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης να κλείνουν χαμηλότερα για την ημέρα. Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου υποχώρησαν από τα υψηλά τους επίπεδα, με τις αποδόσεις των ΗΠΑ να παραμένουν ελαφρώς υψηλότερες για την ημέρα.

Ο έντονος ρυθμός πώλησης ομολόγων αυτή την εβδομάδα άσκησε πίεση στις αγορές την Τρίτη, σημείωσαν οι αναλυτές.

Ο Φρεντ Ρέπτον, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Neuberger, σημείωσε ότι η Τρίτη ήταν μια ημέρα ρεκόρ για τις πωλήσεις ευρωπαϊκών ομολόγων, αμέσως μετά την αύξηση των στοιχημάτων των επενδυτών για μείωση των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Αν και αυτό ήταν πιθανώς ένας βασικός παράγοντας για την πτώση της Τρίτης, «οι συμμετέχοντες στην αγορά επικεντρώνονται και πάλι στα ελλείμματα και τον πολιτικό κίνδυνο, και αυτό το θέμα είναι πιθανό να συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους», είπε.

Οι επενδυτές ήταν επίσης επιφυλακτικοί εν όψει των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν εκ νέου τις προσδοκίες για τα επιτόκια.

«Εάν τα στοιχεία για την απασχόληση την Παρασκευή είναι θετικά, τότε όλες οι συζητήσεις για μείωση των επιτοκίων θα πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο Κένεθ Μπρουξ, επικεφαλής εταιρικής έρευνας, συναλλάγματος και επιτοκίων στη Societe Generale.

«Εάν τα στοιχεία για την απασχόληση την Παρασκευή είναι αρνητικά, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευρύτερη ανάκαμψη στην αγορά ομολόγων».

Η νέα τάση

Υπενθυμίζεται πως το Bloomberg αναφέρθηκε στις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις υψηλές δημόσιες δαπάνες και τις πιθανές πληθωριστικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και τις συνεχιζόμενες επιφυλάξεις για την ανεξαρτησία της Fed.

Η πώληση μακροπρόθεσμων ομολόγων ενισχύει επίσης τη ζήτηση για τις λεγόμενες συναλλαγές steepener — μια δημοφιλής στρατηγική που αποφέρει κέρδη όταν διευρύνεται η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων και των βραχυπρόθεσμων ομολόγων.

Υπάρχουν προηγούμενα για αυτή τη στρατηγική που απέφερε κέρδη τις τελευταίες εβδομάδες. Η καμπύλη αποδόσεων της Νέας Ζηλανδίας έγινε πιο απότομη τον Αύγουστο, αφού η κεντρική τράπεζα ακολούθησε μια ευρέως αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων με μια εκπληκτικά επιεική δήλωση.

Η Τράπεζα της Ινδονησίας επίσης μείωσε απροσδόκητα τα επιτόκια τον περασμένο μήνα.

Καθώς αυξάνεται η πίεση προς την Fed να μειώσει τα επιτόκια, οι επενδυτές συνήθως αγοράζουν ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας, τα οποία είναι τα πιο ευαίσθητα στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής.