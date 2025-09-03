Για σημαντικές πιέσεις στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα των ισχυρών οικονομιών του κόσμου έκανε λόγο την Τετάρτη το Bloomberg, εστιάζοντας στον προβληματισμό που έχουν οι αγορές για αυτό που ήταν μέχρι πρότινος μιας από τις «ασφαλέστερες» επενδυτικές τοποθετήσεις.

Το δημοσίευμα στάθηκε στην απόδοση του 20ετούς κρατικού τίτλου της Ιαπωνίας, που έφτασε σε υψηλό είκοσι ετών την Τετάρτη. Το αυστραλιανό 10ετές έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, ενώ και το 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ «δοκίμασε» το όριο του 5%.

Τα παραπάνω έρχονται αφού την Τρίτη το βρετανικό 30ετές έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998.

Οι κινήσεις αντανακλούν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις υψηλές δημόσιες δαπάνες και τις πιθανές πληθωριστικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και τις συνεχιζόμενες επιφυλάξεις για την ανεξαρτησία της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Η πώληση μακροπρόθεσμων ομολόγων ενισχύει επίσης τη ζήτηση για τις λεγόμενες συναλλαγές steepener — μια δημοφιλής στρατηγική που αποφέρει κέρδη όταν διευρύνεται η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων και των βραχυπρόθεσμων ομολόγων.

Υπάρχουν προηγούμενα για αυτή τη στρατηγική που απέφερε κέρδη τις τελευταίες εβδομάδες. Η καμπύλη αποδόσεων της Νέας Ζηλανδίας έγινε πιο απότομη τον Αύγουστο, αφού η κεντρική τράπεζα ακολούθησε μια ευρέως αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων με μια εκπληκτικά επιεική δήλωση.

Η Τράπεζα της Ινδονησίας επίσης μείωσε απροσδόκητα τα επιτόκια τον περασμένο μήνα.

Καθώς αυξάνεται η πίεση προς την Fed να μειώσει τα επιτόκια, οι επενδυτές συνήθως αγοράζουν ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας, τα οποία είναι τα πιο ευαίσθητα στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής.