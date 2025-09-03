Οι αγορές τιμωρούν τα βρετανικά ομόλογα και τη στερλίνα

Το κόστος δανεισμού στη 30ετία της Βρετανίας εκτοξεύτηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998 την Τρίτη με τη στερλίνα να χάνει 1% στην αγορά ισοτιμιών, αποτυπώνοντας το εντεινόμενο άγχος για το αν η χώρα θα καταφέρει να ελέγξει τα δημοσιονομικά της.

Η απόδοση στα 30ετη ομόλογα ή gilts όπως λέγονται στην αγορά ανέβηκε στο 5,69% ενώ στο χρηματιστήριο ο δείκτης FTSE 100 γλίστρησε 0,5%.

Αυτά που συμβαίνουν στις αγορές αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Keir Starmer να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών που ανησυχούν για τις δημοσιονομικές προοπτικές.

Η απόδοση στο 10ετές βρετανικό gilt είναι η υψηλότερη ανάμεσα στις χώρες του G7 με το αυξανόμενο κόστος δανεισμού να απειλεί να επιδεινώσει ένα επικίνδυνο δημοσιονομικό φόντο που προσπαθεί να διαχειριστεί η υπουργός Οικονομικών Rachel Reeves πριν από τη φθινοπωρινή συζήτηση για τον προυπολογισμό.

Η αδυναμία της στερλίνας που έπεσε στα $1,34 αποτυπώνει την ανησυχία των αγορών για την ικανότητα της κυβέρνησης των Εργατικών να ασκήσει δημοσιονομική πειθαρχία.

Η πίεση των αγορών στα βρετανικά assets ήρθε μια ημέρα μετά την αναδιάρθρωση που έκανε ο πρωθυπουργός Starmer στην ομάδα των συμβούλων του, φέρνοντας τον υφυπουργό Οικονομικών στην DowningStreet για καλύτερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Ο Starmer τοποθέτησε επίσης έναν πρώην υποδιοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, τον Μinouche Shafik, στη θέση του οικονομικού συμβούλου του πρωθυπουργού ενόψει του δύσκολου εγχειρήματος της διαμόρφωσης του προυπολογισμού.

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είδαν τις κινήσεις του να αποδυναμώνουν την υπουργό Οικονομικών Reeves.

Oι αλλαγές την πρώτη ημέρα λειτουργίας της Βουλής μετά τις θερινές διακοπές επαναφέρουν την προσοχή στις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Bασίλειο – τις υψηλές ανάγκες δανεισμού, την επιβράδυνσης της ανάπτυξης και του υψηλότερου πληθωρισμού ανάμεσα στις χώρες του G7.

Στην τράπεζα Santander οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα διατηρήσει τα παρεμβατικά επιτόκια στο 4% μέχρι το τέλος του 2026 ενώ προηγουμένως έβλεπαν δύο μειώσεις επιτοκίων την επόμενη χρονιά.

Με τον προϋπολογισμό να μην αναμένεται να έχει καταλήξει πριν από το Νοέμβριο, η Βρετανία θα είναι ευάλωτη σε κερδοσκοπικές φήμες για αυξήσεις φόρων που πιθανώς να πλήξουν τον επενδυτικό κλίμα και την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Στην Franklin Templeton βλέπουν την απόδοση στα 30ετή gilts να σκαρφαλώνει πάνω από το επίπεδο του 6% μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ηδη, την Τρίτη ανέβηκε σε υψηλό 27ετίας. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν μεγάλα δημοσιονομικά ανοίγματα που θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθούν.

Βέβαια η Βρετανία δεν είναι η μόνη χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με δημοσιονομικές ανησυχίες. Και στη Γαλλία η απόδοση στα 30ετη ομόλογα ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 16ετίας την Τρίτη. Δεν είναι μόνο τα δημοσιονομικά αλλά και η πολιτική αστάθεια που ανησυχεί τις αγορές.

Πάντως, στο προηγούμενο selloff των βρετανικών ομολόγων το 2022 με το φιάσκο του προυπολογισμού επί θητείας της Liz Truss, η απόδοση κορυφώθηκε στο 4,7%. Σήμερα βρίσκεται πάνω από το 5,6%.

Η σημερινή εκτόξευση ήταν μέρος ενός παγκόσμιου selloff. Oι αποδόσεις πήραν την ανιούσα στα γαλλικά, τα γερμανικά και τα αμερικανικά ομόλογα.