Βρετανία: Υπό την πίεση των αγορών, η ΥΠΟΙΚ παρουσιάζει στις 26 Νοεμβρίου τον προϋπολογισμό

Η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, θα παρουσιάσει στις 26 Νοεμβρίου τον ετήσιο προϋπολογισμό της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, την ώρα που η χώρα δέχεται ισχυρές πιέσεις από τις αγορές για την πορεία των δημοσιονομικών της.

Την ημερομηνία παρουσίασης του προϋπολογισμού ανακοίνωσε την Τετάρτη το βρετανικό ΥΠΟΙΚ, με μερίδα αναλυτών να διερωτάται σκωπτικά ακόμα και το εάν η Ριβς θα παραμείνει στη θέση της για να κάνει την παρουσίαση...

«Η οικονομία δεν έχει καταρρεύσει»

Σε δική της δήλωση την Τετάρτη, η Ριβς υπογράμμισε πως «πρέπει να μειώσουμε τον πληθωρισμό και τα κόστη δανεισμού. Αυτό θα το κάνουμε διατηρώντας "σφιχτό" έλεγχο στις καθημερινές δαπάνες και εφαρμόζοντας τους φορολογικούς κανόνες».

«Η οικονομία της Βρετανίας δεν έχει καταρρεύσει» πρόσθεσε, με βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό της στο X.

«Αλλά δεν είμαι ικανοποιημένη. Υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνουμε. Οι πιέσεις στο κόστος ζωής εξακολουθούν να είναι πραγματικές. Και πρέπει να μειώσουμε τον πληθωρισμό και το κόστος δανεισμού, ελέγχοντας αυστηρά τις καθημερινές δαπάνες μέσω των μη διαπραγματεύσιμων δημοσιονομικών κανόνων μας».

This government will build an economy that works for working people, and rewards working people. pic.twitter.com/lAPR7RvX5Y — Rachel Reeves (@RachelReevesMP) September 3, 2025

Πώς φτάσαμε εδώ;

Σημειώνεται πως η απόδοση του κρατικού 30ετούς ομολόγου της Βρετανίας έφτασε και την Τετάρτη -για δεύτερη συνεχόμενη μέρα- στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998, καθώς η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προσπαθεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις για δαπάνες από τα ήδη επιβαρυμένα δημόσια οικονομικά, σε ένα πλαίσιο αδύναμης οικονομικής ανάπτυξης και προεκλογικών υποσχέσεων να μην αυξηθούν οι συντελεστές των κύριων φόρων.

Σύμφωνα με το Reuters, η παρουσίαση των σχεδίων της για το επόμενο έτος θα απαιτήσει πιθανώς από την Ριβς να βρει άλλους τρόπους για την αύξηση των φορολογικών εσόδων, καθώς στόχος της είναι να εξισορροπήσει τις καθημερινές δαπάνες με τα φορολογικά έσοδα έως το 2029-30.

Η Ριβς είχε μόλις κάτω από 10 δισεκατομμύρια λίρες περιθώριο για να επιτύχει αυτόν τον στόχο τον Μάρτιο. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα έλλειμμα περίπου 20 δισεκατομμυρίων λιρών, λόγω της αδύναμης ανάπτυξης, του υψηλού κόστους δανεισμού και της ανατροπής των σχεδίων για περικοπές στις κοινωνικές παροχές για τους μακροχρόνια ασθενείς και στις επιδοτήσεις καυσίμων για τους συνταξιούχους.

Στον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, η Ριβς αύξησε τους φόρους κατά 40 δισεκατομμύρια λίρες - η μεγαλύτερη αύξηση σε πάνω από 30 χρόνια - κάτι που έχει υποσχεθεί να μην επαναλάβει.

Ο νέος προϋπολογισμός θα συνοδεύεται από μια εξαμηνιαία ενημέρωση των προβλέψεων για την ανάπτυξη και το δανεισμό από το Γραφείο Προϋπολογισμού (OBR).