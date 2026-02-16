Η Warner Bros Discovery εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις για την πώληση με το ανταγωνιστικό στούντιο Paramount Skydance του Χόλιγουντ, μετά την παραλαβή της πιο πρόσφατης τροποποιημένης προσφοράς του εχθρικού υποψήφιου αγοραστή, μετέδωσε το Bloomberg επικαλούμενο άτομα με γνώση του θέματος.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros συζητούν αν η Paramount θα μπορούσε να προσφέρει μια καλύτερη συμφωνία, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, προσθέτοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει πώς θα ανταποκριθεί και ενδέχεται να παραμείνει στην τρέχουσα συμφωνία με το Netflix.

Η Paramount είχε ενισχύσει την προσφορά της για την Warner Bros την περασμένη εβδομάδα, προσφέροντας στους μετόχους επιπλέον μετρητά για κάθε τρίμηνο που η συμφωνία δεν θα ολοκληρωθεί μετά το τέλος του έτους. Συμφώνησε επίσης να καλύψει το τέλος διακοπής που θα όφειλε η μητρική εταιρεία της HBO στο Netflix σε περίπτωση αποχώρησης, παρόλο που ο ιδιοκτήτης της CBS δεν αύξησε την προσφορά ανά μετοχή.

Η Paramount δήλωσε ότι έχει προσφέρει στους μετόχους ένα τριμηνιαίο «τέλος αναμονής» 25 σεντ ανά μετοχή (περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια) σε μετρητά, ξεκινώντας από το 2027 μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας, και συμφώνησε να καλύψει το τέλος διακοπής της Warner Bros προς το Netflix, ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, δεν αύξησε την προσφορά της των 30 δολαρίων ανά μετοχή, αποτιμώντας τη συμφωνία σε 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Τόσο το Netflix όσο και η Paramount επιδιώκουν την εξαγορά της Warner Bros λόγω των κορυφαίων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο της, της εκτεταμένης βιβλιοθήκης περιεχομένου της και των σημαντικών franchise της, όπως το «Game of Thrones», το «Harry Potter» και οι υπερήρωες της DC Comics, Batman και Superman.

Η επενδυτική εταιρεία Ancora Holdings, η οποία έχει αποκτήσει μερίδιο αξίας σχεδόν 200 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σκοπεύει να αντιταχθεί στη συμφωνία με το Netflix, υποστηρίζοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν συνεργάστηκε επαρκώς με την Paramount σχετικά με την ανταγωνιστική προσφορά της,.