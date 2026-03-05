Σε μια κίνηση που πυροδοτεί εκ νέου τη συζήτηση για την αξιοπιστία των αποτιμήσεων στην αγορά του private credit, η BlackRock προχώρησε στον πλήρη μηδενισμό της αξίας δανείου της προς την εταιρεία Infinite Commerce Holdings.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης δεν είναι το μέγεθος του δανείου –περίπου 25 εκατ. δολάρια– αλλά το γεγονός ότι μόλις τρεις μήνες πριν, η BlackRock το αποτιμούσε στο 100% της αξίας του (at par).

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το δεύτερο «ξαφνικό» σοκ για τον βραχίονα του private fund του επενδυτικού κολοσσού, μετά την αντίστοιχη διαγραφή των δανείων της Renovo Home Partners τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο κλάδος, που γνώρισε εκρηκτική άνοδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, βρίσκεται πλέον σε ελεύθερη πτώση λόγω της κάμψης στη ζήτηση των καταναλωτών, του αυξημένου κόστους αποθεμάτων λόγω δασμών αλλά και του βάρους των επιτοκίων που κατέστησε το χρέος τους μη βιώσιμο.

Είναι ενδεικτικό ότι και άλλοι δανειστές, όπως η Victory Park, διέγραψαν πλήρως τις θέσεις τους στην εταιρεία, αποδίδοντας την αποτυχία στο δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις

Οι συνέπειες για τους μετόχους της BlackRock TCP Capital Corp. ήταν άμεσες καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε τη μείωση του μερίσματός της στα 17 σεντς (από 25 σεντς), οδηγώντας τη μετοχή της σε σημαντική πτώση.

Την ίδια στιγμή, η ευρύτερη αγορά των 1,8 τρισ. δολαρίων του private credit δέχεται πιέσεις. Η Blackstone Inc. ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα επιτρέψει στους επενδυτές να αποσύρουν το ποσοστό-ρεκόρ του 7,9% των κεφαλαίων από το κορυφαίο fund της, δείγμα της αυξανόμενης νευρικότητας.