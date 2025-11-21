Γενικά σταθερή εμφανίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη για τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global που καταρτίζει η Εμπορική Τράπεζα του Αμβούργου (HCOB).

Τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή δείχνουν κάμψη στον κλάδο της μεταποίησης και ενίσχυση στον κλάδο των υπηρεσιών.

Αναλυτικά, ο σύνθετος PMI για την Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 52,4 μονάδες έναντι 52,5 μονάδων τον Οκτώβριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 52,5 μονάδες.Πρόκειται για χαμηλό 2 μηνών ενώ σημειώνεται πως κάθε μέτρηση άνω των 50 μονάδων φανερώνει επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο PMI στον κλάδο της μεταποίησης έπεσε στις 49,7 μονάδες από τις 50 μονάδες του Οκτωβρίου και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 50,1 μονάδες. Πρόκειται για χαμηλό 8 μηνών.

Ο PMI στον κλάδο των υπηρεσιών ενισχύθηκε στις 53,1 μονάδες από 53 μονάδες τον Οκτώβριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 52,8 μονάδες. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών

Τ συνολικό κόστος των εισροών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο, αλλά οι επιχειρήσεις το απορρόφησαν σε μεγάλο βαθμό. Οι τιμές παραγωγής αυξήθηκαν με τον πιο αδύναμο ρυθμό σε πάνω από ένα χρόνο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της HCOB ανέφερε τα εξής:

«Ο τομέας των υπηρεσιών στην Ευρωζώνη αποτελεί μια ακτίδα ελπίδας» για να προσθέσει πως «συνολικά, η Ευρωζώνη διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον σχετικά ισχυρό ρυθμό ανάπτυξής της. Αν και ο μεταποιητικός τομέας επιβραδύνει την ανάπτυξη, το υψηλό βάρος του τομέα των υπηρεσιών στην συνολική οικονομία σημαίνει ότι η ευρωζώνη στο σύνολό της θα πρέπει να αναπτυχθεί ταχύτερα το τελευταίο τρίμηνο σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο».

Για Γερμανία και Γαλλία

Ο ντε λα Ρούμπια συνέχισε λέγοντας πως «στον τομέα της μεταποίησης, η Γερμανία και η Γαλλία κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση – δυστυχώς, την λάθος κατεύθυνση, με τον δείκτη να σημειώνει σημαντική πτώση και στις δύο χώρες. Στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, οι εταιρείες υποφέρουν από τη μείωση των παραγγελιών.

Όσον αφορά την παραγωγή, η Γερμανία παραμένει μόλις εντός του εύρους επέκτασης, ενώ στη Γαλλία η συρρίκνωση της παραγωγής έχει επιταχυνθεί πρόσφατα. Εάν η πολιτική κατάσταση σταθεροποιηθεί μακροπρόθεσμα, οι εταιρείες θα αισθανθούν πιθανώς την ελευθερία να επενδύσουν περισσότερο, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής.

Ωστόσο, η πολιτική κατάσταση παραμένει περίπλοκη, πράγμα που σημαίνει ότι η Ευρωζώνη δεν είναι πιθανό να λάβει θετική ώθηση από αυτό το τρίμηνο βραχυπρόθεσμα»