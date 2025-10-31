Σταθερές οι επιχειρηματικές προσδοκίες στην Ευρωζώνη - Μεγάλη αύξηση στις δαπάνες για Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι επιχειρήσεις της Ευρωζώνης εμφανίζονται οριακά πιο αισιόδοξες για την πορεία της οικονομίας κατά το τέλος του 2025 και ενόψει του 2026, με τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης να αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική άνοδο στις επενδύσεις, αναφέρεται την Παρασκευή σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ ειδικών που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή.

Σημειώνεται πως η Έρευνα Επαγγελματιών Προβλέψεων (SPF) για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 διεξήχθη μεταξύ 1 και 7 Οκτωβρίου και καταγράφει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, την πραγματική αύξηση του ΑΕΠ και την ανεργία στη ζώνη του ευρώ.

Η έκθεση ακολουθεί την απόφαση της Πέμπτης από το Δ.Σ. της ΕΚΤ, που διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στην Ευρωζώνη, στο πλαίσιο του στόχου για διαμόρφωση του πληθωρισμού στα επίπεδα του 2% μεσοπρόθεσμα.

«Πολλές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακή υποδομή, με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση της ζήτησης για λογισμικό και βάσεις δεδομένων, ιδίως στους κλάδους του cloud και της Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε η ΕΚΤ.

Οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι οι επενδύσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα σημαντικές στον χρηματοπιστωτικό και τον δημόσιο τομέα, ενώ η αυξανόμενη χρήση της AI άρχισε επίσης να διαταράσσει το επιχειρηματικό μοντέλο των παραδοσιακών εταιρειών συμβούλων.

Εν τω μεταξύ, ο μεταποιητικός τομέας συνέχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες.

«Η μεταποιητική παραγωγή εξακολουθούσε να επιβαρύνεται από τους δασμούς, την αβεβαιότητα και τις προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα, καθώς και από τη σχετικά περιορισμένη αύξηση των δαπανών για καταναλωτικά αγαθά, με μικρή βελτίωση να αναμένεται βραχυπρόθεσμα» σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο, ο κατασκευαστικός τομέας άρχισε σιγά-σιγά να ανακάμπτει και οι εταιρείες ανέφεραν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, που συνδέεται κυρίως με τις καταναλωτικές δαπάνες στον τουρισμό και την φιλοξενία, καθώς και με τις επενδύσεις σε λογισμικό, λύσεις δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη, πρόσθεσε η ΕΚΤ.

Οι καταναλωτικές δαπάνες παρέμειναν υποτονικές, οι κατασκευαστές συσκευών και ηλεκτρονικών ειδών ήταν πιο θετικοί και οι επαφές στον τομέα του τουρισμού, της φιλοξενίας και της ψυχαγωγίας αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι επενδύσεις σε μηχανήματα παρέμειναν υποτονικές, αλλά οι δαπάνες για AI αυξήθηκαν ραγδαία.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι προοπτικές για την απασχόληση παρέμειναν σχετικά υποτονικές, η αύξηση των μισθών επιβραδύνθηκε και η δυναμική των τιμών πώλησης παρουσίασε περαιτέρω ελαφρά επιβράδυνση.