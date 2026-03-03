S&P Global: Ανθεκτική η ισραηλινή οικονομία αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος εκτροχιασμού στα δημοσιονομικά

Ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας S&P αναφέρει ότι η «πλούσια» οικονομία του Ισραήλ έχει ιστορικά δείξει ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια στρατιωτικών συγκρούσεων, αλλά προειδοποιεί για τον αντίκτυπο των αυξημένων δαπανών στα δημόσια οικονομικά καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν εισέρχεται στην τέταρτη ημέρα του.

«Η πλούσια οικονομία του Ισραήλ ιστορικά είναι ανθεκτική, κυρίως λόγω του σημαντικού τομέα υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας (περίπου 20% του ΑΕΠ και πάνω από 50% των εξαγωγών), με υψηλό ποσοστό εργαζομένων που μπορούν να εργάζονται από το σπίτι», αναφέρει η S&P. «Αυτό θα πρέπει να μετριάσει κάπως τον αντίκτυπο των διαταραχών ασφαλείας».

Ο οργανισμός αξιολόγησης αναφέρει ότι «η ανάπτυξη υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου μετέτρεψε το Ισραήλ σε καθαρό εξαγωγέα φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια», ενώ «ο τουρισμός αντιπροσωπεύει μόνο το 2%-3% των συνολικών εξαγωγών».

Ταυτόχρονα, όμως, ο οργανισμός αξιολόγησης προειδοποιεί ότι «οι αυξημένες δαπάνες για την ασφάλεια επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά».

«Το μικρό μέγεθος και η υψηλή πυκνότητα πληθυσμού του Ισραήλ υποδηλώνουν ότι οι κοινωνικοοικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις από τις φυσικές ζημιές στις υποδομές θα μπορούσαν να είναι σημαντικές», αναφέρει η S&P.