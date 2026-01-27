Σίμκους (ΕΚΤ): Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι έναντι της ρωσικής επιθετικότητας

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι κατάλληλη για την παρούσα συγκυρία και η οικονομία έχει προσαρμοστεί καλά στην αστάθεια, αλλά η τράπεζα πρέπει να προετοιμαστεί για νέους κλυδωνισμούς, πιθανόν από τη στρατιωτική απειλή της Ρωσίας, δήλωσε ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ Γκεντιμίνας Σίμκους σε συνέντευξή του στο Reuters.

Η ΕΚΤ σημείωσε αξιοσημείωτη επιτυχία πέρυσι, καθώς ήταν η μόνη μεγάλη κεντρική τράπεζα που πέτυχε τον στόχο της για τον πληθωρισμό, παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικοί δασμοί, ο πόλεμος στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ντάμπινγκ κινεζικών προϊόντων και η αύξηση των τιμών των τροφίμων διατήρησαν την αβεβαιότητα σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Ο Simkus υποστήριξε ότι οι πολιτικές αναταραχές, που ξεκίνησαν με την πανδημία το 2020 και περιλαμβάνουν επίσης την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πιθανότατα θα συνεχιστούν και μπορούν εύκολα να διαταράξουν την «καλή θέση» της ΕΚΤ όσον αφορά στον πληθωρισμό στο στόχο, στην ανάπτυξη στο δυναμικό και στα επιτόκια στο ουδέτερο περιβάλλον.

«Μιλάμε αρκετά για τις ΗΠΑ, αλλά οι πολιτικές τους μας αφορούν κυρίως στο εμπορικό μέτωπο», δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Λιθουανίας και μέλος του συμβουλίου πολιτικής της ΕΚΤ. «Έχουμε γείτονες στα ανατολικά και ο κίνδυνος εκεί είναι διαφορετικής φύσης: είναι η απειλή στρατιωτικής επιθετικότητας».

Ο Σίμκους δήλωσε ότι η ΕΚΤ πρέπει να διασφαλίσει ότι τα συστήματα διανομής μετρητών και πληρωμών είναι ανθεκτικά σε αυτού του είδους τους κινδύνους και ότι η νομισματική πολιτική είναι αρκετά ευέλικτη.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν ίσες πιθανότητες η επόμενη κίνησή μας, όποτε και αν γίνει, να είναι είτε αύξηση είτε μείωση των επιτοκίων», είπε ο Σίμκους, εν αντιθέσει με τα προηγούμενα σχόλια της Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, η οποία υποστήριξε την τελική αύξηση.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν προβλέπουν καμία αλλαγή στα επιτόκια φέτος, αλλά αναμένουν κάποιες αυξήσεις το επόμενο έτος, με την προϋπόθεση ότι η αύξηση των δαπανών της Γερμανίας θα δώσει ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα και η ανάπτυξή της θα τονώσει την υπόλοιπη ευρωζώνη.

«Το κλειδί είναι να μην αντιδρούμε υπερβολικά σε κάθε αλλαγή στα δεδομένα. Πρέπει να εντοπίζουμε τις τάσεις και τις κύριες δυνάμεις που διαμορφώνουν την οικονομία», δήλωσε ο Σίμκους.