Σε υψηλό τριών εβδομάδων η στερλίνα με το βλέμμα των traders στα επιτόκια των ΗΠΑ

Η στερλίνα κινήθηκε σε υψηλό τριών εβδομάδων έναντι του δολαρίου την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές έδειξαν όλο και μεγαλύτερη πεποίθηση ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ είναι πιθανό να μειωθούν ταχύτερα από τα βρετανικά, μετά τα ευνοϊκά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, έναντι των προσδοκιών για 2,8%.

Ο υποκείμενος πληθωρισμός, που εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε ταχύτερα από τις προβλέψεις, κατά 3,1% σε ετήσια βάση, έναντι των προσδοκιών για 3%, αντανακλώντας την αύξηση του κόστους ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών, καθώς άρχισαν να εφαρμόζονται οι δασμοί.

Η στερλίνα GBP=D3, η οποία έχει κερδίσει 8,3% φέτος έναντι του δολαρίου, έκλεισε με άνοδο 0,5% στα 1,3569 δολάρια, έχοντας φτάσει σε υψηλό για τη συνεδρίαση στα 1,3578 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 25 Ιουλίου.

Η στερλίνα έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 2,4% τον Αύγουστο έναντι του δολαρίου, η οποία, εάν διατηρηθεί, θα είναι η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος από τον Απρίλιο.

Οι χρηματαγορές δείχνουν ότι οι επενδυτές αναμένουν πλήρως ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει το κόστος δανεισμού τον Σεπτέμβριο και θεωρούν πολύ πιθανή την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής μέχρι το τέλος του έτους, μετά τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Η έκθεση για την απασχόληση της περασμένης εβδομάδας έδειξε ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι αναμενόταν μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, θέτοντας σε πρώτο πλάνο τη μείωση των επιτοκίων

Αντίθετα, τα στοιχεία για την απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν αδυναμία στην πρόσληψη, αλλά συνεχή αύξηση των μισθών, κάτι θετικό για τους βρετανούς καταναλωτές, αλλά πονοκέφαλο για την Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει τους κινδύνους της επιβράδυνσης της οικονομίας και του επίμονου πληθωρισμού.

Η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα, αλλά εξέφρασε ανησυχία για τις προοπτικές του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι επενδυτές πιστεύουν πλέον ότι η επόμενη μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας θα έρθει μόνο τον Νοέμβριο. Εάν και τα δύο σενάρια επαληθευτούν, τα επιτόκια στο Ηνωμένο Βασίλειο θα κλείσουν το έτος περίπου στο ίδιο επίπεδο με τα αμερικανικά, γύρω στο 3,7-3,8%, γεγονός που, θεωρητικά, θα μειώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του δολαρίου έναντι της στερλίνας.

Το επόμενο βήμα για τις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου είναι τα στοιχεία για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που θα δημοσιευθούν την Πέμπτη, τα οποία, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, αναμένεται να δείξουν ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε αύξηση 0,1% το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, σε σύγκριση με αύξηση 0,7% το πρώτο τρίμηνο, με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

«Η ανθεκτικότητα της στερλίνας υπογραμμίζει πόσο ευαίσθητο είναι το νόμισμα στις προσδοκίες για τα επιτόκια. Η αυριανή προκαταρκτική έκθεση για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου είναι το επόμενο εμπόδιο. Αναμένουμε μια μικρή άνοδο στην τριμηνιαία ανάπτυξη, αλλά οποιαδήποτε απογοήτευση θα μπορούσε να προκαλέσει αναστροφή των πρόσφατων κερδών», ανέφεραν αναλυτές της Monex.