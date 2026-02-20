Σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι αποδόσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης σημείωσαν δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση την Παρασκευή, σε μια εβδομάδα που χαρακτηρίστηκε από εικασίες σχετικά με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την Πέμπτη στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι αναμένει να ολοκληρώσει την οκταετή θητεία της στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας, μετά από μια αναφορά νωρίτερα την εβδομάδα ότι σχεδίαζε να παραιτηθεί.

Η είδηση αυτή, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην εφημερίδα Financial Times, έδωσε νέα ώθηση στον αγώνα για τη διαδοχή της Λαγκάρντ, δημιουργώντας πιθανή αβεβαιότητα για την ΕΚΤ, η οποία, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αγορών, αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2% για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου η μαζική στρατιωτική συγκέντρωση των ΗΠΑ τροφοδοτεί τους φόβους για έναν ευρύτερο πόλεμο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη το Ιράν ότι πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, διαφορετικά θα συμβούν «πολύ άσχημα πράγματα», ενώ η Τεχεράνη απείλησε να ανταποδώσει τα χτυπήματα στις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή σε περίπτωση επίθεσης, προκαλώντας αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου αυτή την εβδομάδα.

Οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών ομολόγων DE10YT=RR αναμένεται να σημειώσουν πτώση 3 μονάδων βάσης αυτή την εβδομάδα, η οποία, σε συνδυασμό με την πτώση 8 μονάδων βάσης της περασμένης εβδομάδας, φέρνει τη συνολική πτώση για τον Φεβρουάριο μέχρι στιγμής σε πάνω από 9 μονάδες βάσης, τη μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Τα 10ετή ομόλογα αναφοράς, που αποτελούν σημείο αναφοράς για την ευρύτερη αγορά της ευρωζώνης, είχαν τελευταία απόδοση 2,737%, σημειώνοντας πτώση περίπου 1 μονάδας βάσης την ημέρα και μόλις πάνω από το χαμηλό των 2,725% της εβδομάδας, το χαμηλότερο των τελευταίων 2,5 μηνών.

Στον τομέα των δεδομένων, αναμένεται η προκαταρκτική μέτρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη, η οποία αναμένεται να δείξει μια μέτρια ανάκαμψη, καθώς και μεμονωμένες έρευνες για τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Στις ΗΠΑ, οι επενδυτές θα λάβουν την πρώτη μέτρηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του τέταρτου τριμήνου, το οποίο προβλέπεται να έχει αυξηθεί κατά 3%, καθώς και του δείκτη τιμών των βασικών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, του προτιμώμενου δείκτη μέτρησης του πληθωρισμού από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Οι στρατηγικοί της Commerzbank δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι τα γερμανικά ομόλογα (Bunds) ενδέχεται να υποστούν κάποια πίεση, ακολουθώντας το παράδειγμα της ελαφριάς αδυναμίας της αγοράς αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά την ανακοίνωση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, τα οποία έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήταν διχασμένοι ως προς τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής, δεδομένης της επιμονής του πληθωρισμού.

«Λαμβάνοντας όλα υπόψη, προτείνουμε την πώληση γερμανικών ομολόγων (Bunds) σε υψηλές τιμές σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Κρίστοφ Ρίγκερ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της Commerzbank.

Σε άλλες αγορές της Ευρωζώνης, οι αποδόσεις των 10ετών ιταλικών ομολόγων υποχώρησαν κατά 1 μονάδα βάσης σήμερα στο 3,351%, έχοντας πέσει κατά 2,4 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών ομολόγων υποχώρησαν επίσης κατά σχεδόν 1 μονάδα βάσης στο 3,31%, σημειώνοντας πτώση 3,5 μονάδων βάσης αυτή την εβδομάδα.