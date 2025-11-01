Ρωσία: Σε χαμηλό τριών μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα στη μεταποίηση για τον Οκτώβριο

Ο κλάδος της μεταποίησης στην οικονομία της Ρωσίας εμφάνισε απρόσμενη κάμψη για τον Οκτώβριο, με τις με τις νέες παραγγελίες να μειώνονται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών, σύμφωνα με τον δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global που δημοσιεύτηκε το Σάββατο.

Ο μεταποιητικός PMI για τη Ρωσία διαμορφώθηκε στις 48 μονάδες έναντι 48,2 μονάδων τον Σεπτέμβριο. Σημειώνεται πως κάθε μέτρηση υπό των 50 μονάδων φανερώνει συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το Reuters, η ύφεση οφείλεται στη συνεχή μείωση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών, καθώς οι επιχειρήσεις συνέχισαν να μειώνουν την απασχόληση και τις αγορές εισροών για να διαχειριστούν το κόστος.

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη έπεσε επίσης στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Μάιο του 2022, αντανακλώντας τις ανησυχίες για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες.

Παρά τη συνολική συρρίκνωση, οι εξαγωγικές αγορές έδειξαν σημάδια ανάκαμψης, με τις νέες εξαγωγικές παραγγελίες να επιστρέφουν σε ανάπτυξη μετά από δύο μήνες μείωσης. Οι επιχειρήσεις απέδωσαν αυτό το φαινόμενο στη βελτίωση της ζήτησης στις υπάρχουσες αγορές.

Οι πιέσεις στο κόστος μειώθηκαν, καθώς το κόστος των εισροών αυξήθηκε με τον πιο αργό ρυθμό από τον Φεβρουάριο του 2009, χάρη στη μείωση των τιμών των μετάλλων.

Ανταποκρινόμενοι στην αδύναμη εγχώρια ζήτηση, οι κατασκευαστές μείωσαν τις τιμές παραγωγής τους για δεύτερη φορά μόνο σε τρία χρόνια, με στόχο να προσελκύσουν νέους πελάτες και να διατηρήσουν τους υπάρχοντες.

Οι χρόνοι παράδοσης των προμηθευτών βελτιώθηκαν ελαφρώς, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη βελτίωση από τον Νοέμβριο του 2019, καθώς η αδύναμη ζήτηση για εισροές μείωσε την πίεση στην παραγωγική ικανότητα.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τις συνεχιζόμενες προκλήσεις για τους ρωσικούς κατασκευαστές, με την υποτονική ζήτηση και τις οικονομικές πιέσεις στους πελάτες να επιδεινώνουν τις προοπτικές για τον τομέα.