Reuters: Οι αγορές «βλέπουν» δύο μειώσεις επιτοκίων από την Fed μέσα στο 2025

Η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αναμένεται να προχωρήσει σε δύο μειώσεις των επιτοκίων της, ύψους 25 μονάδων βάσης, μια την ερχόμενη εβδομάδα κατά τη συνεδρίαση της νομισματικής της επιτροπής (FOMC) και ακόμα μια στην αντίστοιχη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση οικονομολόγων που παρουσίασε την Τρίτη το Reuters.

Πριν από ένα μήνα, οι οικονομολόγοι ανέμεναν μόνο μία ακόμη μείωση φέτος. Ωστόσο, η νέα πρόβλεψη ακολουθεί μια πρόσφατη αλλαγή στις προσδοκίες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed προς περαιτέρω μειώσεις.

«Παγιδευμένη» μεταξύ του διπλού κινδύνου του ήδη υψηλού πληθωρισμού που αυξάνεται λόγω των δασμών και της περαιτέρω αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας, η Fed φαίνεται να έχει δώσει προτεραιότητα στο δεύτερο, προτρέποντάς την να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον περασμένο μήνα για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο.

Συνολικά 115 από τους 117 οικονομολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα προέβλεψαν ότι η Fed θα μειώσει ξανά το επιτόκιο κατά ένα τέταρτο του σημείου, στο 3.75%-4.% στις 29 Οκτωβρίου. Δύο προέβλεπαν μείωση 25 μονάδων βάσης τον Οκτώβριο και 50 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο.

Η πλειοψηφία αυτή υποχωρεί στο 71% για μια άλλη μείωση τον Δεκέμβριο. Η δημοσκόπηση διεξήχθη στις 15-21 Οκτωβρίου.

Οι επενδυτές των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι πιο πεπεισμένοι και έχουν ήδη προεξοφλήσει δύο ακόμη μειώσεις φέτος στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων.

Πολλοί μέλη της FOMC, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν να εστιάζουν στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο, το «πάγωμα» (shutdown) λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει καθυστερήσει την έκδοση σημαντικών επίσημων στοιχείων για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, θολώνοντας τις οικονομικές προοπτικές.

«Θα ήταν δίκαιο να πούμε ότι περίπου το ήμισυ της τρέχουσας FOMC επικεντρώνεται περισσότερο στην αγορά εργασίας και το άλλο ήμισυ στους κινδύνους πληθωρισμού», δήλωσε ο Ράιαν Γουανγκ, οικονομολόγος της HSBC στις ΗΠΑ.

«Η δυσκολία για την Fed είναι να προσδιορίσει εάν αυτή η επιβράδυνση της απασχόλησης αντανακλά κυρίως μεγαλύτερη ζήτηση εργασίας έναντι προσφοράς εργασίας. Είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιος παράγοντας είναι ο σημαντικότερος, και αυτό έχει επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο η νομισματική πολιτική πρέπει να αντιδράσει».

Στοιχεία του ιδιωτικού τομέα δείχνουν ότι τόσο οι απολύσεις όσο και οι προσλήψεις είναι μέτριες, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Οι μέσοι όροι των δημοσκοπήσεων προβλέπουν ότι το ποσοστό ανεργίας θα κυμανθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 4,3% κάθε χρόνο έως το 2027, χωρίς σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο πληθωρισμός, τον οποίο η Fed στοχεύει στο 2% με βάση το μέτρο των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο πάνω από 2% κάθε χρόνο έως το 2027, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση.

Τα επίσημα στοιχεία που αναμένεται να δημοσιευθούν στις 24 Οκτωβρίου αναμένεται να δείξουν ότι ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στο 3,1% τον περασμένο μήνα από 2,9% τον Αύγουστο.

Οι οικονομολόγοι διχάστηκαν σε επτά απόψεις σχετικά με το πού θα βρίσκονται τα επιτόκια μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, κυμαινόμενα μεταξύ 2,25%-2,50% και 3,75%-4,00%. Η αυξημένη αβεβαιότητα οφείλεται εν μέρει στις εικασίες σχετικά με το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Fed μετά τη λήξη της θητείας του Πάουελ τον Μάιο.

Το 76% των οικονομολόγων, 25 από τους 33, που απάντησαν σε ξεχωριστή ερώτηση, δήλωσαν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την πολιτική επιτοκίων της Fed μέχρι το τέλος αυτού του κύκλου είναι ότι θα μειώσει τα επιτόκια σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στον Πάουελ να μειώσει δραστικά τα επιτόκια εδώ και μήνες.

«Ο κίνδυνος είναι να έχουμε περισσότερες μειώσεις επιτοκίων το επόμενο έτος», δήλωσε ο Μπρετ Ράιαν, ανώτερος οικονομολόγος της Deutsche Bank στις ΗΠΑ. «Ο κίνδυνος η Fed να χάσει την ανεξαρτησία της είναι αυξημένος σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη κυβέρνηση».