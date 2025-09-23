Politico: Η ΕΕ επισπεύδει για το 2026 την απαγόρευση εισαγωγών του ρωσικού LNG

Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταργήσει όλες τις αγορές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως το 2026, ένα χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο αλλά και να καταστείλει τις τράπεζες και τα κρυπτονομίσματα της Μόσχας που παραβιάζουν τις κυρώσεις, σύμφωνα με προσχέδιο που ήρθε εις γνώση του POLITICO.

Το προσχέδιο καθορίζει τα τελευταία μέτρα που θα επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία στο πλαίσιο του 19ου πακέτου κυρώσεων και στοχεύει στα χρηματοπιστωτικά δίκτυα, τις εξαγωγές ενέργειας και τις crypto οδούς της Ρωσίας.

Ο στόχος της απαγόρευσης του ρωσικού LNG είναι «να μειώσει περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας από την εξαγωγή ορυκτών καυσίμων, να αυξήσει το κόστος των παράνομων ενεργειών της στην Ουκρανία και να ασκήσει τη μέγιστη πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», αναφέρει το κείμενο.

Το πακέτο, το οποίο ανακοινώθηκε την Παρασκευή από την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε εκ νέου πίεση στην Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει ρωσική ενέργεια.

Παρ 'όλα αυτά, αναμένεται να αντιμετωπίσει έντονη αντίθεση από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, καθώς κάθε πακέτο κυρώσεων απαιτεί ομόφωνη υποστήριξη από τις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η απόφαση της Κομισιόν να εγκαταλείψει το ρωσικό LNG ένα χρόνο νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο, επιβάλλοντας μια προγενέστερη προθεσμία έως το τέλος του 2026 για μακροπρόθεσμες συμβάσεις, ενώ δίνει έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του πακέτου για βραχυπρόθεσμες συμφωνίες.

Η ΕΕ διαπραγματεύεται επί του παρόντος ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο που θα τερματίσει όλες τις ρωσικές εισαγωγές LNG στην ένωση έως τα τέλη του 2027. Οι νέες κυρώσεις προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, δεδομένου ότι η νομική πρόταση ασχολείται μόνο με τις φυσικές προμήθειες στην ένωση, και όχι με τις αγορές.