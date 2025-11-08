Έντονη έξαρση ιώσεων - Τι ισχύει για γρίπη, COVID-19 και εμβολιασμό

Από τις αρχές του φθινοπώρου του 2025 η Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση στον αριθμό των λοιμώξεων από ιούς του αναπνευστικού, ενώ η ταυτόχρονη κυκλοφορία της COVID19 και της εποχικής γρίπης «σχηματίζει» ένα επικίνδυνο συνδυασμό για τις ευπαθείς ομάδες. Συγκεκριμένα, τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) δείχνουν ότι οι εβδομαδιαίες εκθέσεις επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων περιλαμβάνουν αυξημένα κρούσματα ήδη από τις πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου.

Πού οφείλεται η αύξηση

Η αναλυτική εικόνα που δίνουν οι ειδικοί δείχνει ότι η έξαρση των ιώσεων εξηγείται από πολλούς παράγοντες:

Μετά τη μακρά περίοδο περιορισμών λόγω πανδημίας, η κοινωνική επαφή και οι μετακινήσεις έχουν αυξηθεί, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη μετάδοση ιών.

Η ανοσία του πληθυσμού έχει ευκολότερα «χαλαρώσει», ειδικά απέναντι στον ιό της γρίπης και σε άλλα κοινά αναπνευστικά παθογόνα.

Οι μεταλλάξεις του κορονοϊού και η παράλληλη αλυσίδα λοιμώξεων - γρίπη, RSV, άλλοι ιοί - δημιουργούν ένα «κοκτέιλ» που αυξάνει τον κίνδυνο.

Η κυρία Παγώνη, μιλώντας για την κατάσταση στο liberal.gr, επεσήμανε πως «σε πλήρη έξαρση βρίσκονται αυτή την περίοδο οι ιώσεις στη χώρα μας, οι οποίες σε συνδυασμό με τον κορονοϊό δημιουργούν ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού». Θεωρεί, λοιπόν, απαραίτητο, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες αλλά και τα παιδιά να προβούν άμεσα σε εμβολιασμό.

Συμπτώματα και πρώιμη δράση

Για να περιοριστεί η μετάδοση και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλοκές, η κ. Παγώνη συνιστά το εξής:

«Καλό είναι όταν έχουμε κάποια απλά συμπτώματα, δεν χρειάζεται να έχουμε πυρετό για να ξεκινήσουμε… θα πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις ένα - δυο τεστ να δεις τι γίνεται, γιατί ο πυρετός μπορεί να έρθει μετά από δύο μέρες. Έτσι προλαβαίνεις τη μετάδοση».

Επίσης, συμπτώματα όπως πονόλαιμος, καταρροή, βήχας ή αίσθημα κόπωσης δεν πρέπει να αγνοούνται, καθώς η έγκαιρη διάγνωση και απομόνωση μπορούν να αποτρέψουν τη σοβαρότερη εξέλιξη ή την περαιτέρω εξάπλωση.

Εμβολιασμοί και θεραπεία – Τι ισχύει

Η πρόληψη είναι κρίσιμη, ειδικά για τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Σύμφωνα με όσα λέει η κ. Παγώνη: «Για τον COVID-19, οι οδηγίες που δόθηκαν από την επιτροπή είναι οι εξής: ομάδες υψηλού κινδύνου θα κάνουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο και όσοι είναι πάνω από 75 με υποκείμενα νοσήματα θα πρέπει να κάνουν την πρώτη δόση και μετά από έξι μήνες και τη δεύτερη».

Για τη γρίπη: Το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να γίνει νωρίς στο φθινόπωρο. Επισημαίνεται ότι οι άνω των 64 ετών θα πρέπει να συζητούν με τον γιατρό τους και για αντι-ιικά φάρμακα, όταν χρειάζεται.

Η ίδια τονίζει πως «Δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει το εμβόλιο δεν θα νοσήσει από κορονοϊό ή γρίπη. Θα μπορέσει όμως να βελτιώσει τα συμπτώματά του, δηλαδή δεν θα είναι μία πολύ βαριά κατάσταση, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις».

Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Πρακτική υγιεινή (τακτικό πλύσιμο χεριών, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους αν υπάρχει συμπτωματολογία).

Αποφυγή συνωστισμού σε περιπτώσεις συμπτωμάτων.

Περιφρούρηση της λοίμωξης με έγκαιρη διάγνωση: ένα γρήγορο τεστ μπορεί να σώσει ημέρες και να περιορίσει τη μετάδοση.

Εμβολιασμός το φθινόπωρο για γρίπη, καθώς η κατάσταση δείχνει να έχει ήδη ενεργή έξαρση.

Συνεργασία με γιατρό για άτομα υψηλού κινδύνου: ηλικιωμένοι, ανοσοκατασταλμένοι, όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα.

Η έξαρση των ιώσεων από τον Οκτώβριο του 2025, σε συνδυασμό με την COVID-19, απαιτεί επαγρύπνηση. Όπως επισημαίνει η κ. Παγώνη, δεν είναι ώρα για χαλαρότητα - αλλά για υπεύθυνη πρόληψη. Η έγκαιρη δράση, ο εμβολιασμός και η προσοχή στα πρώτα συμπτώματα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.