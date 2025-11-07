Υπεγράφη το ιστορικό deal της Atlantic See LNG Trade (AKTOR-ΔΕΠΑ) για το αμερικανικό LNG - Εξάρχου: Ιστορική ημέρα

Μπήκαν οι υπογραφές της συμφωνίας στο περιθώριο της 2ης ημέρας των εργασιών του Συνεδρίου της Διατλαντικής Συνεργασίας που λαμβάνει χώρα στο Ζάππειο. Πρόκειται για το πρώτο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη χώρα μας. Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε πως πρόκειται για ιστορική συμφωνία της AKTOR-ΔΕΠΑ.

Εξάρχου: Ιστορική συμφωνία, ιστορική ημέρα για την Ελλάδα

«Με τη ΔΕΠΑ υπογράφουμε ιστορική συμφωνία για το αμερικανικό LNG από τις ΗΠΑ και μνημόνια με Ουκρανία και Ρουμανία για τη διανομή του. Μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα, ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου την πρέσβη».

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Τη συμφωνία είχε προαναγγείλει την Πέμπτη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και διευθύνων σύμβουλος της ATLANTIC - SEE LNG TRADE Α.Ε. Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας στο OT FORUM. Ο κ. Εξάρχου εξήγησε χθες ότι οι συμφωνίες θα έχουν να κάνουν με παραγωγούς, αλλά και αγοραστές όχι Έλληνες. Πρόσθεσε μάλιστα πως η απόφαση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως βασικό άξονα στον Κάθετο Διάδρομο θα αλλάξει και την οικονομία της χώρας, τονίζοντας ότι πολύ καλά κάνει η ελληνική κυβέρνηση που ισχυροποιεί τη θέση της Ελλάδας γεωπολιτικά.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «ιστορική για την Ελλάδα», αναφερόμενος στην υπογραφή του πρώτου μακροπρόθεσμου συμβολαίου προμήθειας αμερικανικού LNG και στη στρατηγική του σημασία για τον Κάθετο Διάδρομο.

Όπως δήλωσε, «σήμερα ολοκληρώνουμε ένα παγκόσμιο εμπορικό εγχείρημα για την απόκτηση σημαντικών ποσοτήτων LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι υπογράφονται Μνημόνια Κατανόησης (MoUs) με την Ουκρανία και τη Ρουμανία, τα οποία αφορούν την «περαιτέρω διάθεση ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα εξασφαλιστούν από διεθνείς συμφωνίες σε αυτές τις χώρες».

«Κατά τη γνώμη μου – και το λέω προσωπικά – είναι μια σπουδαία, ιστορική ημέρα για την Ελλάδα», τόνισε ο κ. Εξάρχου, ευχαριστώντας θερμά την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συμβολή της. «Χωρίς εκείνη, αυτό δεν θα ήταν δυνατό. Αγωνίστηκε για το έργο αυτό τρεις μήνες με πάθος. Την ευχαριστώ από καρδιάς», δήλωσε.

Ο επικεφαλής της AKTOR απηύθυνε επίσης ευχαριστίες προς τους εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης που βρέθηκαν στην Αθήνα, και ειδικά στον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ, σημειώνοντας: «Αν δεν ήταν η συνάντησή μας, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ».

Αναφερόμενος στη συμβολή της ελληνικής πλευράς, εξήρε τον ρόλο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στις αποφάσεις που οδήγησαν στη σημερινή εξέλιξη. «Πιστεύω ειλικρινά ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, όπου τα εμπορικά στοιχεία είναι δευτερεύοντα μπροστά στη σημασία που έχει για τη χώρα μας», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο κ. Εξάρχου τόνισε: «Για εμάς, στην AKTOR, είναι μια ημέρα υπερηφάνειας. Είμαστε ενθουσιασμένοι και βαθιά περήφανοι για όσα επιτυγχάνονται σήμερα».

Υπενθυμίζεται ότι το energygame.gr με χθεσινό ρεπορτάζ είχε γράψει: Τα «προεόρτια» μιας συμφωνίας υψηλής γεωστρατηγικής αξίας που εντάσσεται στο κάδρο της στρατηγικής της Ουάσιγκτον για ανάδειξη της Ελλάδας ως βασικής πύλης των αμερικανικών εισαγωγών LNG που ανοίγει πεδίο δόξης λαμπρόν για τις ελληνικές εταιρείες ήταν η σύμπραξη των AKTOR και ΔΕΠΑ Εμπορίας στην κοινή εταιρεία Atlantic-SEE LNG Trade που απέκτησε «σάρκα και οστά» την Τρίτη 4 Νοεμβρίου δια της εγγραφής της στο ΓΕΜΗ. Ένα σχήμα που όπως προκύπτει από την επωνυμία του προωθεί την διατλαντική ενεργειακή συνεργασία (Atlantic) και την προμήθεια LNG από τις ΗΠΑ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE Trade).

Η νέα εταιρεία των ΔΕΠΑ- AKTOR θα βρεθεί στο επίκεντρο των deals με αμερικανική σφραγίδα που αναμένεται να υπογραφούν στο περιθώριο της «Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια» (PTEC) και τα οποία έχει προαναγγείλει εμμέσως πλην σαφώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου. Και τούτο διότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου θα πέσουν οι υπογραφές μεταξύ της Atlantic-SEE LNG Trade και της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας, Venture Global με αντικείμενο μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας με διάρκεια 20 ετών. Στη συμφωνία θα έχει ρόλο εγγυητή η κρατική επενδυτική τράπεζα των ΗΠΑ DFC η οποία θα αποκτήσει και επενδυτική συμμετοχή στους εμπλεκόμενους, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Διαβάστε την ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία ATLANTIC – SEE LNG TRADE A.E., στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει μέσω της θυγατρικής του Aktor Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, υπέγραψε σήμερα το πρωί μακροχρόνια συμφωνία αγοραπωλησίας (SPA) με την αμερικανική εταιρεία Venture Global Inc. για την προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, η ελληνική εταιρεία υπέγραψε Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σε αυτές σημαντικών ποσοτήτων LNG, που σηματοδοτούν το επόμενο βήμα στη στρατηγική της για τη διάθεση LNG από την Ελλάδα προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, στο περιθώριο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation – P-TEC), που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, η ATLANTIC – SEE LNG TRADE υπέγραψε με τη Venture Global Inc. συμφωνία αγοραπωλησίας διάρκειας είκοσι (20) ετών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2030. Βάσει των όρων της συμφωνίας, προβλέπεται η προμήθεια τουλάχιστον 0,5 εκατομμυρίων τόνων LNG ετησίως (MTPA), ενώ η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δέσμευσή της για αγορά έως και περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως (MTPA). Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα, με κοινή συμφωνία των μερών, να αυξηθούν οι σχετικές ποσότητες ακόμα περαιτέρω. Οι ποσότητες αυτές θα μεταφέρονται στην Ελλάδα από την ATLANTIC – SEE LNG TRADE με σκοπό την πώλησή τους σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Σημειωτέον ότι πρόκειται για την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG με προμηθευτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα ενεργειακά χρονικά της Ελλάδας, σε μια συγκυρία που σηματοδοτεί τη δυναμική ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Venture Global Inc., με έδρα τη Λουϊζιάνα, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς LNG στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με Ρουμανία και Ουκρανία

Παράλληλα, υπεγράφη Συμφωνία Εκδήλωσης Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (Joint Statement of Mutual Intent) με την κρατική ουκρανική εταιρεία Naftogaz of Ukraine, βάσει της οποίας η Naftogaz εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας LNG έως περίπου 0,7 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (MTPA), μετά την επαναεριοποίηση (regasification), για διάρκεια είκοσι (20) ετών, με έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2030.

Αντίστοιχα, υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με τις ρουμανικές εταιρείες NOVA POWER & GAS S.R.L. και S.N.T.G.N. Transgaz S.A., βάσει του οποίου οι δύο εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας LNG έως περίπου 1,4 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (MTPA), για περίοδο είκοσι (20) ετών, επίσης από το 2030.

Συνολικά, τα Μνημόνια Κατανόησης αντιστοιχούν σε ποσότητες LNG έως 3,7 δισ. κυβικών μέτρων (BCM).

Η Ελλάδα διεθνής κόμβος για το LNG

Οι παραπάνω εξελίξεις επιβεβαιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου εισαγωγής, μεταφοράς και διανομής LNG στην Ευρώπη. η Ελλάδα καθίσταται κρίσιμος παράγοντας για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ασφάλεια εφοδιασμού και την ενεργειακή αυτονομία της περιοχής.

Μέσω της ATLANTIC – SEE LNG TRADE, η οποία ιδρύθηκε από κοινού από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και το Όμιλο ΑΚΤΩΡ, η χώρα αποκτά για πρώτη φορά συντεταγμένο εξαγωγικό βραχίονα LNG, που αξιοποιεί τη γεωγραφική θέση, τις υποδομές και την τεχνογνωσία των δύο εταιρειών για να συνδέσει την εγχώρια αγορά φυσικού αερίου με τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί μια ιστορική μετάβαση από το όραμα στην πράξη. Η Ελλάδα, με τη στενή συνεργασία και τη σταθερή υποστήριξη του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, αποκτά για πρώτη φορά μια μακροχρόνια, στρατηγική γραμμή προμήθειας LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης στην Ευρώπη. Μέσω της Atlantic SEE, της κοινής εταιρείας της ΔΕΠΑ Εμπορίας και του Ομίλου ΑΚΤΩΡ, χτίζουμε έναν νέο εμπορικό και γεωστρατηγικό διάδρομο, που μετατρέπει τη χώρα μας σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα μακράς πνοής, προς μια ανθεκτική, βιώσιμη και ενεργειακά ανεξάρτητη Ευρώπη, με την Ελλάδα σε ρόλο αξιόπιστου πρωταγωνιστή, που μπορεί να προνοεί και να πρωτοπορεί.»

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για όλους μας. Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στο όραμα του μετασχηματισμού της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο του νέου ευρωπαϊκού κάθετου ενεργειακού διαδρόμου για το αμερικανικό φυσικό αέριο. Το όραμα αυτό έγινε πραγματικότητα χάρη στην αποφασιστικότητα, τη στενή συνεργασία και τη συμβολή του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η Ελλάδα αποκτά πλέον έναν κομβικό ρόλο στην περιοχή, ο οποίος δημιουργεί ιστορικές ευκαιρίες και αισθανόμαστε τεράστια χαρά που είμαστε μέρος αυτής της εθνικής προσπάθειας».