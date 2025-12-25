UBS: Τα ρεκόρ σε ασημί, χρυσό, πλατίνα και οι προειδοποιήσεις για μεταβλητότητα

Μπορεί ο χρυσός, το ασήμι και η πλατίνα να εκτινάχθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά μεσούσης της εορταστικής περιόδου στο τέλος του 2025, ωστόσο, η UBS καλεί τους επενδυτές να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, καθώς οι τιμές «τρέχουν» γρήγορα μέσα σε συνθήκες χαμηλής ρευστότητας.

Όπως η αναλύτρια Τζόνι Τέβες επεσήμανε σε σημείωμα της, τα πολύτιμα μέταλλα «κινούνται έντονα ανοδικά τις ημέρες πριν από την εορταστική περίοδο του τέλους του έτους», με την πλατίνα να καταγράφει άνοδο περίπου 40% τον Δεκέμβριο και το παλλάδιο περίπου 34%.

Η UBS εκτιμά ότι η κλίμακα του ράλι δείχνει «κάπως αποσυνδεδεμένη από τα θεμελιώδη», υποστηρίζοντας ότι είναι «δύσκολο να εντοπιστεί ένας σαφής καταλύτης» που να εξηγεί πλήρως την ένταση και την ταχύτητα της ανόδου.

Παρότι η αποδυνάμωση του δολαρίου, η στενότητα στην αγορά του ασημιού και των μετάλλων της ομάδας της πλατίνας (PGMs), καθώς και το υποστηρικτικό κλίμα κινδύνου στις αγορές εμπορευμάτων έχουν συμβάλει στην άνοδο των τιμών, η τράπεζα τονίζει ότι οι παράγοντες αυτοί δεν είναι «αρκετά πειστικοί ώστε να δικαιολογούν την έκταση του ράλι».

Η ελβετική τράπεζα σημειώνει ότι η άνοδος της πλατίνας συνέπεσε με ισχυρές εισροές σε ETF, σύσφιξη στις αγορές προθεσμιακών συμβολαίων και υψηλούς όγκους συναλλαγών στο Γκουανγκζού, ενώ το ασήμι ενισχύθηκε από τις τιμές του χαλκού με αποτέλεσμα να έχει εισέλθει «σε αχαρτογράφητα νερά».

Η UBS θεωρεί επίσης ότι τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει τον χαρακτήρα «ασφαλούς καταφυγίου» του χρυσού. Παρά ταύτα, η τράπεζα υπογραμμίζει την άνοδο των βραχυπρόθεσμων κινδύνων, σημειώνοντας ότι «δεδομένης της έντασης της ανόδου των τιμών σε νέα ιστορικά υψηλά, ο κίνδυνος κατοχύρωσης κερδών από βραχυπρόθεσμους παίκτες είναι επίσης αυξημένος».

Η χαμηλή ρευστότητα στο τέλος του έτους «πιθανότατα ενισχύει τις διακυμάνσεις των τιμών», καθιστώντας τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις δυσκολότερο να ερμηνευθούν.

Παρά τις προειδοποιήσεις, η Τέβες επισημαίνει ότι οι αναλυτές της ελβετικής τράπεζας «διατηρούν την ανοδική τους στάση για τα πολύτιμα μέταλλα προς το 2026», επισημαίνοντας «σημαντικούς ανοδικούς κινδύνους» για τις προβλέψεις τους. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης σαφήνειας γύρω από τους καταλύτες του ράλι, η τράπεζα προτιμά «προς το παρόν να παραμείνει στο περιθώριο».