Η νέα πρόταση 20 σημείων για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, που αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι την Τετάρτη, αποσκοπεί, σύμφωνα με τους New York Times, στην επαναφορά των διαπραγματεύσεων σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές εγγυήσεις που ζητά το Κίεβο και έναν οδικό χάρτη ανοικοδόμησης της χώρας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε το σχέδιο «λογικό» συμβιβασμό σε σχέση με το προηγούμενο που είχε καταρτιστεί από τον ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Κίριλ Ντμίτριεφ και τον πρώην ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι New York Times, η πρώτη αντίδραση στη Μόσχα υποδηλώνει ότι το σχέδιο δύσκολα θα γίνει αποδεκτό. Το Κρεμλίνο εμφανίζεται ενισχυμένο από τις εξελίξεις στο πεδίο και περιορισμένο από την αδυναμία να παρουσιάσει στο εσωτερικό μια συμφωνία που δεν θα θεωρείται νίκη.

Χαρακτηριστική είναι η φράση «απόλυτη κοροϊδία», που χρησιμοποίησε ο αναλυτής Αλεξέι Ναούμοφ, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο προβάλλεται στους Αμερικανούς ως «συμβιβασμός», ενώ η Ρωσία θα κατηγορηθεί για την αποτυχία του.

Η στρατηγική του Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει σταθερή: αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ και αποκλεισμός της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Παρά την πιθανότητα ορισμένων «παραχωρήσεων» σε ρωσοκρατούμενα τμήματα των περιοχών Χάρκοβο και Ζαπορίζια, η Ρωσία δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τον πόλεμο για πλήρη κατάληψη του Ντονέτσκ.

Το ουκρανικό σχέδιο προβλέπει αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από Ντνιπροπετρόβσκ, Μικολάιβ, Σούμι και Χάρκοβο, και περιορισμένη αποστρατιωτικοποίηση τμημάτων του Ντονέτσκ υπό τον όρο ισοδύναμης ανταλλαγής εδαφών από τη Ρωσία.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι δεν επιλύονται τα κρίσιμα ζητήματα των εδαφών και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος παραμένει υπό ρωσική κατοχή και που το Κίεβο επιθυμεί να λειτουργεί από κοινού με τις ΗΠΑ.

Παρά το υψηλό κόστος για στρατό και οικονομία, η Μόσχα εκτιμά ότι έχει περισσότερα να κερδίσει συνεχίζοντας τον πόλεμο. Η ρωσική οικονομία είναι η πιο αδύναμη από το 2022, με επιτόκια σε ιστορικά υψηλά και ρυθμούς ανάπτυξης που «γέρνουν» προς ύφεση, αλλά δεν βρίσκεται σε κρίση που θα υποχρέωνε την αλλαγή στρατηγικής.

Στρατιωτικά, η Ρωσία ελέγχει περίπου τα τρία τέταρτα του Ντονέτσκ, με εκτιμώμενο χρόνο πλήρους κατάληψης 18 μηνών, ενώ χιλιάδες νέοι νεοσύλλεκτοι υπέγραψαν συμβόλαια για το 2025, εξασφαλίζοντας διαρκή ροή στρατευμάτων.

Στη διπλωματική σφαίρα, η Μόσχα επιδιώκει να διατηρήσει λειτουργικές σχέσεις με την Ουάσινγκτον και να αποφύγει την πλήρη ευθύνη για τη συνέχιση της σύγκρουσης, ενώ καθυστερεί πιθανά νέα περιοριστικά μέτρα. Στην Ουκρανία, αναλυτές εκτιμούν ότι ο Πούτιν δεν έχει πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο ούτε να κάνει παραχωρήσεις, και ότι το σχέδιο Τραμπ λειτουργεί για το Κρεμλίνο ως τακτικό διπλωματικό παιχνίδι με τις ΗΠΑ.

Guardian: ΗΠΑ και Ουκρανία πλησιάζουν σε κοινό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου

Στο μεταξύ, η Ουάσινγκτον και το Κίεβο φαίνεται να έχουν προσεγγίσει περισσότερο μια κοινά συμφωνημένη φόρμουλα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την αντίδραση της Μόσχας και μια σειρά ανεπίλυτων ζητημάτων, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να έχει εξασφαλίσει σημαντικές παραχωρήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδοχές του σχεδίου, μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις με την αμερικανική ομάδα, και αναμένει οι Αμερικανοί διαπραγματευτές να επικοινωνήσουν με το Κρεμλίνο.

Στην τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου, η Ουκρανία αποδέχεται την αρχή μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στις ανατολικές περιοχές, με την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα προβεί σε αντίστοιχη απόσυρση δυνάμεων. Οι λεπτομέρειες έχουν σταλεί στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μέσω του απεσταλμένου Κίριλ Ντμίτριεφ, ενώ το Κρεμλίνο δεν σχολιάζει δημόσια.

Ο Πούτιν έχει θέσει ως όρους την παραχώρηση περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων του Ντονμπάς και την αποκήρυξη από την Ουκρανία της πρόθεσης ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η Ουκρανία φαίνεται διατεθειμένη να αποδεχθεί ορισμένες δύσκολες παραχωρήσεις, όπως την απόσυρση στρατευμάτων από την ανατολική γραμμή και την αναστολή της επιδίωξης ένταξης στο ΝΑΤΟ, σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, με ασαφείς όμως λεπτομέρειες για τη μορφή τους.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τις περιοχές Ντνιεπροπετρόφσκ, Νικολάιφ, Σούμι και Χάρκοβο, με την ανάπτυξη διεθνών στρατευμάτων για την παρακολούθηση της εφαρμογής.

Ο Ζελένσκι παρουσίασε το σχέδιο σε δίωρη ενημέρωση Τύπου, τονίζοντας ότι ενισχύει τη θέση της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ενίσχυσης της στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης προς το Κίεβο από τις ΗΠΑ, σε περίπτωση απόρριψης.

Στις περιοχές Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, η γραμμή ανάπτυξης στρατευμάτων αναγνωρίζεται de facto ως γραμμή επαφής, ενώ θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για την αναδιάταξη των δυνάμεων και τον καθορισμό παραμέτρων ειδικών οικονομικών ζωνών. Οποιαδήποτε απόσυρση στρατευμάτων θα πρέπει να επικυρωθεί μέσω δημοψηφίσματος.

Η Ρωσία παραμένει ασαφής ως προς την αποδοχή της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης και της απόσυρσης των δυνάμεών της, ενώ εκκρεμούν ζητήματα όπως ο έλεγχος του πυρηνικού εργοστασίου Ζαπορίζια, που η Ουκρανία ζητεί να διαχειρίζεται από κοινού με τις ΗΠΑ.

Η συνέντευξη Τύπου του Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε μετά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή το 2022. Δεκάδες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί, η ανατολική Ουκρανία έχει αποδεκατιστεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις σε πόλεις και το ενεργειακό δίκτυο της χώρας.

Από το 2022, η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει τις περιοχές Ντόνετσκ, Χερσώνα, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια, εκτός της Κριμαίας που κατέλαβε το 2014.