Τα μηνύματα Μητσοτάκη για Τουρκία, ενεργειακά deals και επενδύσεις

Την ώρα, που η 6η υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια στο Ζάππειο Μέγαρο, παράγει απτά αποτελέσματα, που επιβεβαιώνουν τον ισχυροποιημένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει στοχευμένα μηνύματα για τις επιδιώξεις της Αθήνας, στρέφοντας το βλέμμα ευθέως και προς την Άγκυρα. “Τώρα, περισσότερο παρά ποτέ, η ενέργεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γεωπολιτική και τη γεωοικονομία” τόνισε ο πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας αναλυτικά τον ενεργειακό σχεδιασμό της κυβέρνησής του.

Από το βήμα της Συνόδου, ο Έλληνας πρωθυπουργός πρόταξε καταρχάς το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, που σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, βρίσκονται στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τη συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, τονίζοντας ότι έχει ουσιαστικό υπόβαθρο, που δε βασίζεται μόνο σε εμπορικές συναλλαγές, αλλά αποτελεί έναν μακροχρόνιο δεσμό “που βασίζεται σε ένα σύνολο παρεμφερών στρατηγικών στόχων”. Κοινός παρονομαστής, «να εξασφαλίσουμε πηγές ενέργειας και κρίσιμες πρώτες ύλες, χωρίς γεωπολιτικά προβλήματα».

Μίλησε για «ανθεκτικούς στον χρόνο δεσμούς», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην υψηλή αμερικανική εκπροσώπηση στην Αθήνα ως απόδειξη ότι «η σχέση μας γίνεται κάθε χρόνο πιο ισχυρή και πιο βαθιά», όπως είπε.

Δεύτερο μήνυμα, ο ρόλος που η κυβέρνηση επιδιώκει να διαδραματίσει η Ελλάδα, η οποία, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, «τα τελευταία έξι χρόνια, έχει χαράξει τη δική της πορεία σε ό,τι αφορά την ενέργεια».

Πρώτος άξονας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που η ανάπτυξή τους καλύπτει πλέον περισσότερο από το 50% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια και για πρώτη φορά το 2024 καθιστούν τη χώρα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεύτερος άξονας, το φυσικό αέριο, με τη λειτουργία δύο υπερσύγχρονων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο και μιας ακόμη υπό κατασκευή, που παρέχουν επιπλέον ευελιξία στην Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τρίτος άξονας, τα δίκτυα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας μέσω της ψηφιοποίησης. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαιτέρως στο έργο, αξίας 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στη σύνδεση των νησιών με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων αποθήκευσης ενέργειας, με σαφή προσανατολισμό της χώρας στην εξερεύνηση νέων τεχνολογιών, αλλά και το σημαντικό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε data centers, δείχνοντας πεδία επιπλέον ανάπτυξης και επενδύσεων, που ενδιαφέρουν την κυβέρνηση.

Αυτοί οι άξονες συμπληρώνονται από το πρόγραμμα εξερεύνησης για υδρογονάνθρακες. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean, χαρακτήρισε “στρατηγικό στοίχημα” για την Ελλάδα το φυσικό αέριο κι έδωσε το περίγραμμα των κυβερνητικών κινήσεων.

“Βήμα-βήμα, έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο υποδομών για την ενίσχυση όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της περιφερειακής ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο” επεσήμανε, υπενθυμίζοντας τον αγωγό Trans Adriatic Pipeline (ΤΑΡ), τον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU) Αλεξανδρούπολης και τον σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, τονίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα έχει “καταστεί πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης”, με τον πρωθυπουργό να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου.

“Η Ελλάδα είναι το φυσικό σημείο εισόδου για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο θα αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο στην περιοχή” ήταν η επισήμανση του πρωθυπουργού, ο οποίος σε αυτή τη βάση παρουσίασε τους άξονες της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, στον τρίπτυχο ανάπτυξη ιδίων πόρων, κατασκευή υποδομών και βοήθεια προς τους γείτονες, με την Αθήνα να στοχεύει, όπως είπε, σε έναν ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Χαρακτηρίζοντας ιστορική την απόφαση να διακόψει η Ευρώπη σταδιακά την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου, ζήτησε με έμφαση η απόφαση απαγόρευσης να εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις, “δείχνοντας’ προς την Άγκυρα. “Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το ρωσικό φυσικό αέριο να εισέρχεται στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα, μέσω της Τουρκίας.

Διαφορετικά, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα αποδειχθούν ουσιαστικά μάταιες” είπε χαρακτηριστικά και εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει “σε αυτή την προσπάθεια μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα μεταφέρεται στην Ελλάδα και στη συνέχεια βόρεια προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία”.

Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στην ανάγκη η ενεργειακή μετάβαση να είναι οικονομικά αποδοτική, ιδίως όταν οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με τον πληθωρισμό. “Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζητάμε από τους πολίτες μας να πληρώνουν ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος για την ενέργεια” σημείωσε και χαιρέτισε, όπως την χαρακτήρισε, “τη διόρθωση πορείας¨των ευρωπαϊκών αποφάσεων το τελευταίο διάστημα.

Επανέλαβε την ελληνική θέση για ολοκλήρωση την εσωτερικής ενεργειακής αγοράς στην ΕΕ, μιλώντας για άδικες διαφορές στην τιμή της ενέργειας ανάμεσα στις χώρες και χαρακτηρίζοντάς τες “πολιτικά μη βιώσιμες”. “Πρέπει να εντάξουμε την ενεργειακή μας πολιτική σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας όχι μόνο την ενεργειακή ασφάλεια αλλά την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ασφάλεια εφοδιασμού, τον δυναμισμό της βιομηχανίας και τη στρατηγική αυτονομία” ήταν το περίγραμμα της ευρωπαϊκής πολιτικής, που προτάσσει η Αθήνα σε μια εποχή επανασχεδιασμού της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης.