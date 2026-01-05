ΟΟΣΑ: «Ομπρέλα» 145 κρατών και των ΗΠΑ για τον ελάχιστο φόρο των εταιρειών

Περισσότερες από 145 χώρες συμφώνησαν τη Δευτέρα να τροποποιήσουν τη συμφωνία για τον παγκόσμιο ελάχιστο εταιρικό φόρο του 2021, ανταποκρινόμενες στις ανησυχίες της Ουάσιγκτον ότι οι κανόνες θα μπορούσαν να τιμωρήσουν τις πολυεθνικές εταιρείες των ΗΠΑ.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δήλωσε ότι το νέο πακέτο διατηρεί το πλαίσιο του παγκόσμιου ελάχιστου φόρου 15%, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες πληρώνουν έναν βασικό φόρο όπου κι αν δραστηριοποιούνται.

Η επικαιροποίηση περιλαμβάνει απλουστεύσεις και εξαιρέσεις για την ευθυγράμμιση των ελάχιστων φορολογικών νόμων των ΗΠΑ με τα παγκόσμια πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες αντιρρήσεις που διατύπωσε η κυβέρνηση Τραμπ.

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ, Ματίας Κορμάν, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η συμφωνία «ενισχύει τη φορολογική βεβαιότητα, μειώνει την πολυπλοκότητα και προστατεύει τις φορολογικές βάσεις».

Από τον Οκτώβριο, περισσότερες από 65 χώρες είχαν αρχίσει να εφαρμόζουν τη διεθνή φορολογική συμφωνία του 2021, η οποία απαιτεί από τις χώρες να εφαρμόζουν εταιρικό φόρο 15% ή να επιβάλλουν πρόσθετο φόρο στις πολυεθνικές εταιρείες που καταγράφουν κέρδη σε δικαιοδοσίες με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές.

Η αναθεωρημένη συμφωνία ενισχύει τη διεθνή υποστήριξη μετά την διαμεσολάβηση των χωρών του G7, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, τον Ιούνιο, για την εξαίρεση ορισμένων αμερικανικών εταιρειών από τμήματα του αρχικού πλαισίου.

Μια ευρύτερη συμφωνία, που επιτεύχθηκε τη Δευτέρα μετά την πίεση της Ουάσιγκτον προς τις χώρες που αντιδρούσαν να υποστηρίξουν την επικαιροποιημένη ρύθμιση, συμβάλλει στη σταθεροποίηση της παγκόσμιας συμφωνίας.

Το μέλλον της συμφωνίας τέθηκε υπό αμφισβήτηση τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τη συμφωνία του 2021 που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση Μπάιντεν, λέγοντας ότι δεν ήταν εφαρμόσιμη στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε με αντίποινα φορολογικά μέτρα εναντίον των χωρών που επέβαλαν φόρους στις αμερικανικές εταιρείες στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2021.