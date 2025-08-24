Στον προβληματισμό που εκφράζουν οι ισχυρότερες κεντρικές τράπεζες της Δύσης για την έλλειψη εργατικού δυναμικού έκαναν λόγο την Κυριακή οι Financial Times, «πατώντας» στα όσα ειπώθηκαν στο μεγάλο συνέδριο που διοργάνωσε η αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ.

Οι επικεφαλής της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Αγγλίας (bOe) προσπάθησαν να τονίσουν την πρόκληση που αποτελεί προς την παγκόσμια ανάπτυυξη η γήρανση του πληθυσμού.

Ο Καζούο Ουέντα της BoJ είπε ότι η ταχεία γήρανση της κοινωνίας της χώρας του έχει καταστήσει την έλλειψη εργατικού δυναμικού ένα από τα «πιο επείγοντα» οικονομικά ζητήματα της χώρας.

Αν και οι αλλοδαποί εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% του εργατικού δυναμικού στην Ιαπωνία, σύμφωνα με τον Ουέντα, αυτοί ευθύνονται για το ήμισυ της πρόσφατης αύξησης του εργατικού δυναμικού. «Περαιτέρω αυξήσεις θα απαιτήσουν σίγουρα μια ευρύτερη συζήτηση», δήλωσε.

Σε όλες τις πλούσιες οικονομίες, τα ποσοστά γεννήσεων βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο. Αυτό έχει αυξήσει τους λεγόμενους δείκτες εξάρτησης, που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού δεν είναι πλέον σε ηλικία εργασίας.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η εισροή ξένων εργαζομένων θα διαδραματίσει «καθοριστικό ρόλο» στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των δημογραφικών τάσεων στην οικονομική ανάπτυξη.

Ο διοικητής της BoE, Άντριου Μπέιλι, δήλωσε ότι η «οξεία» πρόκληση που θέτουν η δημογραφική εξέλιξη και η μείωση της παραγωγικότητας στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει τονιστεί αρκετά.

Η προσέλκυση εργαζομένων για την κάλυψη των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό θα είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ανάπτυξης στις επόμενες δεκαετίες, πιστεύουν οι οικονομολόγοι, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις του λαϊκισμού και της αρνητικής στάσης του κοινού απέναντι στη μετανάστευση.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες προβλέπουν ότι η γήρανση του πληθυσμού όχι μόνο θα μειώσει την παραγωγή, αλλά και θα αυξήσει τον κίνδυνο πληθωρισμού, καθώς οι εργαζόμενοι θα μπορούν να απαιτούν υψηλότερους μισθούς.

Μέχρι το 2040, το 40% του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι άνω της τυπικής ηλικίας εργασίας (16-64 ετών), πρόσθεσε ο Μπέιλι.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης πληγεί από τη μείωση των ποσοστών συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, λόγω της αύξησης του αριθμού των ατόμων που χαρακτηρίζονται ως «μακροχρόνια πάσχοντες» και της σημαντικής μείωσης των νέων που εργάζονται — δύο παράγοντες που, σύμφωνα με τον Μπέιλι, ενδέχεται να είναι αλληλένδετοι.

Για την Ευρωζώνη

Υπενθυμίζεται πως στη ομιλία της το Σάββατο η κ. Λαγκάρντ ανέφερε την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων από χώρες εκτός των 20 χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ ως παράγοντα που στήριξε την οικονομία της Eυρωζώνης, παρά την αυξανόμενη προτίμηση για λιγότερες ώρες εργασίας και τη μείωση του βιοτικού επιπέδου σε ορισμένους τομείς.

«Αν και αντιπροσώπευαν μόνο το 9% περίπου του συνολικού εργατικού δυναμικού το 2022, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι συνέβαλαν κατά το ήμισυ στην ανάπτυξή του τα τελευταία τρία χρόνια Χωρίς αυτή τη συμβολή, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας θα μπορούσαν να είναι πιο σφιχτές και η παραγωγή χαμηλότερη» πρόσθεσε.

Είπε ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας θα ήταν περίπου 6% χαμηλότερο από το 2019 χωρίς τους αλλοδαπούς εργαζομένους και πρόσθεσε ότι η ισχυρή οικονομική επίδοση της Ισπανίας από το τέλος της πανδημίας COVID-19 οφείλεται επίσης σε μεγάλο βαθμό στη συμβολή της αλλοδαπής εργασίας.

Ο πληθυσμός της ΕΕ αυξήθηκε σε ρεκόρ 450,4 εκατομμυρίων ανθρώπων πέρυσι, καθώς η καθαρή μετανάστευση αντιστάθμισε τη φυσική μείωση του πληθυσμού για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Ωστόσο, αυτό είχε ως κόστος την πολιτική αντίδραση των τοπικών ψηφοφόρων, οι οποίοι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα ακροδεξιά κόμματα.

Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας, για παράδειγμα, έχει αναστείλει τα προγράμματα οικογενειακής επανένωσης και επανεγκατάστασης, καθώς επιδιώκει να ανακτήσει την υποστήριξη των ψηφοφόρων που προσελκύονται από την Εναλλακτική για τη Γερμανία.