Η εισροή ξένων εργαζομένων έχει δώσει ώθηση στην οικονομία της Ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση της μείωσης των ωρών εργασίας και των χαμηλότερων πραγματικών μισθών, δήλωσε το Σάββατο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Η μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε τον πληθυσμό της σε ρεκόρ πέρυσι, παρά τη μείωση των γεννήσεων, αλλά οι κυβερνήσεις επιβάλλουν περιορισμούς στους νεοαφιχθέντες ως απάντηση στην εσωτερική δυσαρέσκεια.

Η Λαγκάρντ ανέφερε την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων από χώρες εκτός των 20 χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ ως παράγοντα που στήριξε την οικονομία της Eυρωζώνης, παρά την αυξανόμενη προτίμηση για λιγότερες ώρες εργασίας και τη μείωση του βιοτικού επιπέδου σε ορισμένους τομείς.

«Αν και αντιπροσώπευαν μόνο το 9% περίπου του συνολικού εργατικού δυναμικού το 2022, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι συνέβαλαν κατά το ήμισυ στην ανάπτυξή του τα τελευταία τρία χρόνια», δήλωσε η Λαγκάρντ σε ομιλία της στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ. «Χωρίς αυτή τη συμβολή, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας θα μπορούσαν να είναι πιο σφιχτές και η παραγωγή χαμηλότερη».

Είπε ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας θα ήταν περίπου 6% χαμηλότερο από το 2019 χωρίς τους αλλοδαπούς εργαζομένους και πρόσθεσε ότι η ισχυρή οικονομική επίδοση της Ισπανίας από το τέλος της πανδημίας COVID-19 οφείλεται επίσης σε μεγάλο βαθμό στη συμβολή της αλλοδαπής εργασίας.

Ο πληθυσμός της ΕΕ αυξήθηκε σε ρεκόρ 450,4 εκατομμυρίων ανθρώπων πέρυσι, καθώς η καθαρή μετανάστευση αντιστάθμισε τη φυσική μείωση του πληθυσμού για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Ωστόσο, αυτό είχε ως κόστος την πολιτική αντίδραση των τοπικών ψηφοφόρων, οι οποίοι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα ακροδεξιά κόμματα.

Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας, για παράδειγμα, έχει αναστείλει τα προγράμματα οικογενειακής επανένωσης και επανεγκατάστασης, καθώς επιδιώκει να ανακτήσει την υποστήριξη των ψηφοφόρων που προσελκύονται από την Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις συλλήψεις μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ, έχει καταστείλει τις παράνομες διαβάσεις των συνόρων και έχει αφαιρέσει το νομικό καθεστώς από εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες από την ορκωμοσία του.