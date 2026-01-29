Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα ανακοινώσει την επιλογή του για τον επόμενο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) την ερχόμενη εβδομάδα, όπως είπε ο ίδιος την Πέμπτη μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να «πυροβολεί» τον νυν επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, χαρακτηρίζοντας τον ως «ηλίθιο» νωρίτερα την Πέμπτη.

Το θέμα προκαλεί ανησυχία στις αγορές για το κατα πόσο ο Λευκός Οίκος θα επεμβαίνει στις αποφάσεις της Fed και στην ανεξαρτησία κινήσεων που έχει η ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου.

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, ο Τραμπ ανέφερε πως θα ανακοινώσει την επιλογή του για τη διαδοχή του Πάουελ την ερχόμενη εβδομάδα. Σημειώνεται πως η θητεία του Πάουελ λήγει τον Μάιο του 2026.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα αμερικανικά media, οι τέσσερις βασικοί υποψήφιοι για τη θέση είναι ο οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, Κέβιν Χάσετ, ο κυβερνήτης της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ο πρώην κυβερνήτης της Fed, Κέβιν Γουόρς, και ο διευθυντής επενδύσεων ομολόγων της BlackRock, Ρικ Ρίντερ.

Ακόμα, ο Τραμπ υποστήριξε πως τα επιτόκια της Fed θα έπρεπε να είναι δύο ή τρεις μονάδες χαμηλότερα από τα χθεσινά επίπεδα.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη η τράπεζα διατήρησε αμετάβλητο το εύρος των επιτοκίων της στα επίπεδα του 3,5%-3,75%, προκαλώντας την οργή του Τραμπ.

Με ανάρτηση του στο Truth Social, ο ίδιος ανέφερε τα εξής:

«Ο Jerome “Too Late” Powell αρνήθηκε και πάλι να μειώσει τα επιτόκια, παρόλο που δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να τα διατηρήσει τόσο υψηλά. Βλάπτει τη χώρα μας και την εθνική της ασφάλεια. Θα έπρεπε να έχουμε ένα σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο τώρα που ακόμη και αυτός ο ηλίθιος παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα ή απειλή.

Κοστίζει στην Αμερική εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε εντελώς περιττά και αδικαιολόγητα ΕΞΟΔΑ ΤΟΚΩΝ. Λόγω των τεράστιων ποσών χρημάτων που εισρέουν στη χώρα μας εξαιτίας των δασμών, θα έπρεπε να πληρώνουμε το ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι μηχανές μετρητών με χαμηλά επιτόκια, που θεωρούνται κομψές, σταθερές και πρώτης τάξεως, μόνο και μόνο επειδή οι ΗΠΑ τους το επιτρέπουν. Τα δασμολογικά τέλη που τους επιβάλλονται, ενώ μας αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια, εξακολουθούν να επιτρέπουν στις περισσότερες από αυτές να έχουν σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα, αν και πολύ μικρότερο, με την όμορφη, πρώην κακοποιημένη χώρα μας. Με άλλα λόγια, έχω φερθεί πολύ ευγενικά, καλοσυνάτα και ευγενικά σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

Με ένα απλό κτύπημα της πένας, δισεκατομμύρια δολάρια θα έρχονταν στις ΗΠΑ και αυτές οι χώρες θα έπρεπε να επιστρέψουν στον παλιό τρόπο να βγάζουν χρήματα, όχι στις πλάτες της Αμερικής. Ελπίζω ότι όλοι εκτιμούν, αν και πολλοί δεν το κάνουν, αυτό που έχει κάνει η μεγάλη μας χώρα για αυτούς. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πρέπει να μειώσει σημαντικά τα επιτόκια, ΤΩΡΑ!

Οι δασμοί έχουν κάνει την Αμερική ξανά ισχυρή και δυνατή, πολύ πιο ισχυρή και δυνατή από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αντιστοίχως με αυτή τη δύναμη, τόσο οικονομική όσο και άλλη, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!».