Wall Street: Μία «ανάσα» από τις 7.000 μονάδες ο S&P 500, εν αναμονή Fed

Μεικτά πρόσημα καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με την αγορά να ενισχύεται από τα κέρδη των μετοχών των εταιρειών παραγωγής μικροτσίπ, μετά τα θετικά αποτελέσματα τους.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ο οποίος καταγράφει πτώση 0,05%, στις 6.975,12 μονάδες, «έσπασε» ενδοσυνεδριακά και το «ψυχολογικό φράγμα» των 7.000 μονάδων, νωρίτερα.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται ανοδικά κατά 0,06%, στις 49.033,86 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq διαμορφώνεται στις 23.838,896 μονάδες, με άνοδο 0,09%.

Οι μετοχές της Seagate Technology σημειώνουν άνοδο άνω του 20% μετά τα κέρδη και τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας υποδομών αποθήκευσης, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, με τον CEO της, Dave Mosley να επικαλείται την ισχυρή ζήτηση για αποθήκευση δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, ο γίγαντας του εξοπλισμού ημιαγωγών ASML ανέφερε ρεκόρ παραγγελιών και εξέδωσε αισιόδοξες προβλέψεις για το 2026, λόγω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρα από αυτά τα κέρδη, η Κίνα έδωσε την έγκρισή της στις ByteDance, Alibaba και Tencent να αγοράσουν τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia, σύμφωνα με δημοσίευμα το Reuters. Οι μετοχές της Nvidia σημειώνουν άνοδο άνω του 1%. Οι μετοχές των εταιρειών Micron Technology και Taiwan Semiconductor Manufacturing σημειώνουν, επίσης άνοδο.

Ακόμη, οι επενδυτές παρακολουθούν την πορεία του δολαρίου ΗΠΑ. Το αμερικανικό νόμισμα μετά τη χειρότερη ημέρα που σημείωσε από τον περασμένο Απρίλιο, είχε πτώση άνω του 1%, χθες, Τρίτη. Η πτώση του σε ένα χρόνο ανέρχεται πλέον σε άνω του 10%. Η κίνηση της Τρίτης ήρθε αμέσως μετά την αποτυχία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δηλώσει ότι το νόμισμα είχε πέσει υπερβολικά, θεωρώντας αντίθετα ότι «τα πάει πολύ καλά». Πάντως, το δολάριο ανέκαμψε ελαφρώς την Τετάρτη.

Πιο αργά, προς το τέλος της συνεδρίασης η Fed αναμένεται να ανακοινώσει το βασικό επιτόκιο της. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι θα το διατηρήσει σταθερό στο εύρος - στόχο του 3,5% έως 3,75%, αλλά οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για μακροπρόθεσμες αλλαγές στη νομισματική πολιτική.

Οι συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων υποδηλώνουν δύο μειώσεις ως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

«Οι τρέχουσες οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ παραμένουν θετικές, με συνεχιζόμενη ανάπτυξη και μια αγορά εργασίας που, αν και κάπως αδύναμη, έχει σταθεροποιηθεί. Ο πληθωρισμός συνεχίζει να κυμαίνεται πάνω από τον στόχο της Fed, αφήνοντας λίγα περιθώρια για άμεσες μειώσεις των επιτοκίων», δήλωσε ο Christian Hantel, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Vontobel Asset Management.

«Αντ' αυτού, οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν τις συνεδριάσεις της Νομισματικής Επιτροπής της Fed τον Μάρτιο και τον Ιούνιο ως πιθανές ευκαιρίες για προσαρμογές της πολιτικής, αν και αυτές θα μπορούσαν να μετατεθούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες», πρόσθεσε ο Hantel.

«Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον πρόεδρο Jerome Powell για τυχόν σημάδια σχετικά με την ανοιχτή στάση της Fed για περαιτέρω χαλάρωση, αλλά προς το παρόν, η προσεκτική προσέγγιση της κεντρικής τράπεζας, συνεδρίαση προς συνεδρίαση, φαίνεται ότι θα συνεχιστεί».

Τα κέρδη από μια σειρά μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας είναι έτοιμα να ανακοινωθούν. Η Microsoft, η Meta Platforms και η Tesla αναμένεται να δημοσιεύσουν τα τριμηνιαία οικονομικά τους αποτελέσματα την Τετάρτη μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η Apple θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της την Πέμπτη.

Εκτός του τομέα της τεχνολογίας, η Starbucks σημειώνει άνοδο άνω του 3% μετά την ανακοίνωση της αλυσίδας καφέ ότι η επισκεψιμότητά της αυξήθηκε για πρώτη φορά σε δύο χρόνια. Τα έσοδα του πρώτου τριμήνου ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες, ενώ τα κέρδη της ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα.