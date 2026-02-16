Σε ένα περιβάλλον κατά το οποίο το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας δοκιμάζεται από τους δασμούς του Ντόλαντ Τραμπ και των ΗΠΑ στο παγκόσμιο εμπόριο, το Bloomberg ανάλυσε τη Δευτέρα τις επιπτώσεις που η παραπάνω τάση ως προς την κορόνα της Σουηδίας.

Η στενότερη ενοποίηση με την ΕΕ αρχίζει να φαίνεται πιο ελκυστική ως ασπίδα προστασίας από την αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια και την ψύξη των διατλαντικών σχέσεων υπό την προεδρία του Τραμπ.

Μετά την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος από την ΕΕ το 1999, η Σουηδία επέλεξε να μην προσχωρήσει για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, μεταξύ των οποίων οι ανησυχίες για την κυριαρχία και την απώλεια του ρόλου της κορόνας ως προστατευτικού παράγοντα για την οικονομία. Σε ένα μη δεσμευτικό σουηδικό δημοψήφισμα το 2003, περίπου το 56% των ψηφοφόρων απέρριψε την υιοθέτηση του ευρώ και οι διαδοχικές κυβερνήσεις σεβάστηκαν αυτό το αποτέλεσμα.

Από οικονομική άποψη, η Σουηδία προτίμησε να διατηρήσει τον έλεγχο της νομισματικής της πολιτικής και να διατηρήσει μια κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία. Παρέμεινε εκτός του μηχανισμού ERM II της ΕΕ, ο οποίος διαχειρίζεται τη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ με άλλα νομίσματα της Ένωσης.

Η Σουηδία είναι μία από τις έξι χώρες της ΕΕ με 27 μέλη που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους νομίσματα — οι άλλες είναι η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία. Η Δανία έχει διαπραγματευτεί μια επίσημη εξαίρεση από την υιοθέτηση του ευρώ.

Γιατί η Σουηδία επανεξετάζει τώρα την υιοθέτηση του ευρώ;

Οι υπουργοί της κυβέρνησης έχουν υποστηρίξει ότι το γεωπολιτικό και οικονομικό τοπίο έχει αλλάξει σημαντικά από την τελευταία φορά που η Σουηδία εξέτασε σοβαρά την ένταξή της στο ενιαίο νόμισμα, ενισχύοντας τα επιχειρήματα για στενότερη ενοποίηση με την υπόλοιπη ΕΕ.

Οι τεκτονικές αλλαγές των τελευταίων ετών περιλαμβάνουν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την αυξανόμενη παγκόσμια επιρροή της Κίνας. Πάνω απ' όλα όμως, η επιδείνωση των διατλαντικών σχέσεων υπό την προεδρία Τραμπ δημιουργεί αμφιβολίες για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ελεύθερης διακύμανσης της κορόνας.

Ποια θα ήταν τα πλεονεκτήματα για τη Σουηδία από την ένταξή της στο ευρώ;

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η κοινή χρήση ενός νομίσματος με τις 21 χώρες της Ευρωζώνης θα έκανε το εμπόριο ευκολότερο και πιο προβλέψιμο, ωφελώντας την ευρύτερη οικονομία της Σουηδίας.

Πάνω από το 60% του εμπορίου αγαθών της σκανδιναβικής χώρας πραγματοποιείται με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Η εξάλειψη των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών — οι οποίες μπορεί μερικές φορές να είναι απότομες — θα μείωνε το κόστος και την αβεβαιότητα για τους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς.

Η υιοθέτηση του ευρώ θα επέτρεπε επίσης στη Σουηδία να συνδεθεί στενότερα με τους Ευρωπαίους γείτονές της, σε μια εποχή που οι ηγέτες ζητούν μια ισχυρότερη και πιο συντονισμένη απάντηση στην αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας τάξης από τον Τραμπ και την επιστροφή της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων.