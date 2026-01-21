Netflix: Ισχυρές απώλειες στη μετοχή εν μέσω της «μάχης» για την Warner Bros.

Σημαντικές πιέσεις δέχεται την Τετάρτη η μετοχή του Netflix πριν από το άνοιγμα της Wall Street, παρά τα θετικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο που ανακοίνωσε την Τρίτη ο «κολοσσός» του streaming.

Στο επίκεντρο για τους αναλυτές βρίσκεται η πρόταση εξαγοράς της Warner Bros. Discovery που έχει καταθέσει η εταιρείας.

Μιλώντας στην ενημέρωση των επενδυτών μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο CEO του Netflix, Τεντ Σαράντος, επιχειρηματολόγησε υπέρ της εξαγοράς της Warner.

«Η τηλεόραση δεν είναι αυτή με την οποία μεγαλώσαμε... Τα Όσκαρ και το NFL είναι στο YouTube. Τα δίκτυα μεταδίδουν ταυτόχρονα το Super Bowl στην γραμμική τηλεόραση και στο streaming. Η Amazon κατέχει την MGM. Η Apple ανταγωνίζεται για τα Emmys και τα Όσκαρ, και το Instagram είναι το επόμενο», δήλωσε.

«Αυτά είναι τηλεόραση. Επομένως, όλοι ανταγωνιζόμαστε μαζί τους σε κάθε διάσταση, για ταλέντα, για διαφημιστικά έσοδα, για συνδρομές και για όλες τις μορφές περιεχομένου».

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Σαράντος και συνCEO του Netflix, Γκρεγκ Πίτερς, με ενθουσιασμό για το πόσο ισχυρές και συμπληρωματικές είναι οι υπηρεσίες της Warner Bros, μια απότομη αλλαγή από το μακροχρόνιο πιστεύω της εταιρείας: χτίζουμε, δεν αγοράζουμε.

Έχοντας προσφέρει 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για να αγοράσει τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros, την εκτενή βιβλιοθήκη περιεχομένου της και τις μεγάλες franchises ψυχαγωγίας της - συμπεριλαμβανομένων των «Game of Thrones» και «Harry Potter» - η Netflix έχει εμπλακεί σε έναν πόλεμο προσφορών με την Paramount Skydance.

Οι επενδυτές δεν είναι ενθουσιασμένοι

Σημειώνεται πως στον απόηχο των αποτελεσμάτων και των δηλώσεων από την ηγεσία της εταιρείας, η μετοχή του Netflix έφτασε να υποχωρεί 7% λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα της Wall Street την Τετάρτη.

Ενώ το ισχυρό line-up του περιεχόμενου του Netflifx, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας σεζόν του «Stranger Things», συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων, τα υψηλά κόστη που συνδέονται με την εξαγορά της Warner Bros έχουν κάνει τους ανθρώπους να ανησυχούν για τη μακροπρόθεσμη απόδοση, σύμφωνα με αναλυτές.

Το Netflix είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είχε εξασφαλίσει δεσμεύσεις για ένα δάνειο-γέφυρα ύψους 59 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να υποστηρίξει τη συμφωνία με την Warner Bros. Την Τρίτη, αύξησε τη δέσμευση για το δάνειο-γέφυρα κατά 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την προσφορά της σε μετρητά ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή.

Το Netflix ενημέρωσε επίσης τους επενδυτές ότι θα αναστείλει την επαναγορά μετοχών για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της συμφωνίας με την Warner Bros και ότι έχει ήδη επιβαρυνθεί με 60 εκατομμύρια δολάρια σε έξοδα που σχετίζονται με την εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Η συμφωνία αναμένεται να αντιμετωπίσει σημαντική κριτική από τους νομοθέτες και τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού, καθώς οι υψηλού προφίλ εξαγορές απειλούν να μονοπωλήσουν την αγορά και να αφήσουν τους καταναλωτές με λιγότερες επιλογές.

Ωστόσο, ο Σαράντος προσπάθησε την Τρίτη να κατευνάσει αυτές τις ανησυχίες, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία θα είναι «υπέρ των καταναλωτών» και «υπέρ των εργαζομένων» και ότι οι εξαγορασθείσες επιχειρήσεις θα απαιτήσουν νέες ομάδες και θα προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες στους δημιουργικούς.

Η συμφωνία «μας επιτρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση σε 100 χρόνια πλούσιου περιεχομένου και πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner Bros για ανάπτυξη και διανομή με πιο αποτελεσματικούς τρόπους που θα ωφελήσουν τους καταναλωτές και τον κλάδο στο σύνολό του», δήλωσε.