«Μόνο μετρητά» από το Netflix για την εξαγορά της Warner Bros, ύψους 82,7 δισ. δολαρίων

Η διοίκηση του Netflix κέρδισε τη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εξαγορά των studio και των υπηρεσιών streaming της Warner Bros Discovery, ύψους 82,7 δισ. δολαρίων, μεταβάλλοντας την προσφορά σε all-cash (μόνο μετρητά).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC), το Netflix θα πληρώσει στους μετόχους της Warner Bros 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, την εκτενή βιβλιοθήκη και την υπηρεσία streaming HBO Max.

Προηγουμένως, ο «κολοσσός» του streaming είχε προσφέρει 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε μετοχές του Netflix, όπως μετέδωσε το Reuters.

«Το αντίτιμο της συγχώνευσης είναι ένα σταθερό χρηματικό ποσό που θα καταβληθεί από μια εταιρεία επενδυτικού βαθμού, παρέχοντας στους μετόχους της (Warner Bros) βεβαιότητα ως προς την αξία και τη ρευστότητα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης», ανέφερε η Warner Bros.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros αποκάλυψε επίσης την αποτίμησή του για την Discovery Global, μια προγραμματισμένη απόσχιση που θα περιλαμβάνει τηλεοπτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως τα CNN και TNT Sports και το Discovery+.

Το διοικητικό συμβούλιο υποστήριξε ότι η συμφωνία συγχώνευσης με τη Netflix είναι ανώτερη από την προσφορά της Paramount Skydance για 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την εταιρεία, επειδή οι επενδυτές της Warner Bros θα διατηρήσουν μερίδιο στην Discovery Global, η οποία διαπραγματεύεται ξεχωριστά.

Οι σύμβουλοι της Warner Bros χρησιμοποίησαν τρεις ξεχωριστές προσεγγίσεις για την αποτίμηση της Discovery Global. Η χαμηλότερη τιμή μετοχής στην οποία κατέληξαν ήταν 1,33 δολάρια ανά μετοχή, εφαρμόζοντας μια ενιαία αξία σε ολόκληρη την εταιρεία.

Το ανώτατο όριο του εύρους που καθόρισαν ήταν μια τιμή 6,86 δολαρίων ανά μετοχή, εάν η spin-off εμπλακεί σε μια μελλοντική συμφωνία.

Η Paramount έχει δηλώσει ότι η spin-off καλωδιακής τηλεόρασης που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσφοράς είναι ουσιαστικά άνευ αξίας.

Μια συγχώνευση με το Netflix θα άφηνε τη νέα εταιρεία με χρέος περίπου 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με τα 87 δισεκατομμύρια δολάρια της Paramount. Ωστόσο, το Netflix έχει σημαντικά μεγαλύτερη αξία, με αποτίμηση 402 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με τα 12,6 δισεκατομμύρια δολάρια της Paramount.

Η Netflix έχει επίσης πιστοληπτική ικανότητα επενδυτικού βαθμού, ενώ τα ομόλογα της Paramount έχουν βαθμολογηθεί ως «σκουπίδια» από την S&P και πιθανότατα θα υποστούν περαιτέρω πίεση, ανέφερε η Warner Bros στην ανακοίνωσή της.