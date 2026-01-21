Netflix: Προχωρά σε επανασχεδιασμό της εφαρμογής του

Καθώς το YouTube, το TikTok και το Instagram συνεχίζουν να κυριαρχούν στις mobile συσκευές, η Netflix επανεξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή της εντάσσεται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον βίντεο.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του δ' τριμήνου την Τρίτη, η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για την ανανέωση του app της για κινητές συσκευές και την επέκταση της λειτουργίας βίντεο μικρού μήκους, η οποία, όπως αναφέρει, μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της νέας σειράς πρωτότυπων βίντεο podcast που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα.

Η ανανεωμένη εφαρμογή για κινητά της Netflix, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα το 2026, έχει ως στόχο να «εξυπηρετήσει καλύτερα την επέκταση της επιχείρησής μας κατά την επόμενη δεκαετία», σύμφωνα με τον συν-διευθύνοντα σύμβουλο Greg Peters.

Η ενημέρωση θα λειτουργήσει ως βάση για συνεχή πειραματισμό, επιτρέποντας στην εταιρεία να «επαναλάβει, δοκιμάσει, εξελίξει και βελτιώσει» την προσφορά της με την πάροδο του χρόνου.

Στο επίκεντρο της ανασχεδιασμένης έκδοσης βρίσκεται η βαθύτερη ενσωμάτωση των κάθετων ροών βίντεο, με τις οποίες ο «κολοσσός» στον τομέα του streaming πειραματίζεται από τον Μάιο.

Η ροή εμφανίζει σύντομα κλιπ από εκπομπές και ταινίες της Netflix σε μορφή γνωστή στους χρήστες του TikTok και του Instagram Reels.

«Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα προσφέρουμε περισσότερα κλιπ βασισμένα σε νέους τύπους περιεχομένου, όπως τα βίντεο podcast», σχολίασε ο Peters κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα, υποδηλώνοντας περαιτέρω ότι η Netflix θεωρεί τα σύντομα κλιπ που μπορούν να μετακινηθούν με σάρωση ως ένα ισχυρό εργαλείο για την προσέλκυση της προσοχής και την αύξηση του χρόνου που περνούν οι χρήστες στην εφαρμογή.

Η Netflix κάνει επίσης μια σημαντική προσπάθεια στον τομέα των βίντεο podcast, έναν τομέα στον οποίο το YouTube είναι από καιρό ηγέτης.

Αυτή την εβδομάδα, η Netflix παρουσίασε τα πρώτα της πρωτότυπα βίντεο podcast, συμπεριλαμβανομένων εκπομπών που παρουσιάζουν γνωστές προσωπικότητες όπως ο Pete Davidson και ο Michael Irvin.