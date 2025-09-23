Μπόουμαν (Fed): Χρειάζεται αποφασιστικότητα για να αντιμετωπιστεί μια κρίση στην αγορά εργασίας

Η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) των ΗΠΑ ενδέχεται να καθυστερήσει στην υποστήριξη της αγοράς εργασίας και να χρειαστεί να επιταχύνει το ρυθμό μείωσης των επιτοκίων, εάν οι συνθήκες της ζήτησης αποδυναμωθούν και οι επιχειρήσεις αρχίσουν να απολύουν εργαζομένους, δήλωσε την Τρίτη το στέλεχος της Fed, Μισέλ Μπόουμαν.

Σε δηλώσεις της, στις οποίες ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να δοθεί πλήρης έμφαση στα πιθανά προβλήματα στην αγορά εργασίας και να αγνοηθούν σε μεγάλο βαθμό οι κίνδυνοι πληθωρισμού, η Μπόουμαν είπε ότι η επιβράδυνση στις προσλήψεις είναι τέτοια που «είναι καιρός η Επιτροπή να δράσει αποφασιστικά και προληπτικά για να αντιμετωπίσει τη μείωση της δυναμικής της αγοράς εργασίας και τα αναδυόμενα σημάδια ευπάθειας».

«Διατρέχουμε σοβαρό κίνδυνο να έχουμε ήδη μείνει πίσω στην αντιμετώπιση της επιδείνωσης των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Εάν αυτές οι συνθήκες συνεχιστούν, φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να προσαρμόσουμε την πολιτική με ταχύτερο ρυθμό και σε μεγαλύτερο βαθμό στο μέλλον», δήλωσε η Μπόουμαν. «Εάν οι συνθήκες της ζήτησης δεν βελτιωθούν, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να χρειαστεί να αρχίσουν να απολύουν εργαζομένους».

Η Μπόουμαν, που διορίστηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και φέρεται να είναι πιθανή υποψήφια για την προεδρία της Fed, υποστήριξε την περσινή μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο του ποσοστού, σε αντίθεση με τον νέο στέλεχος του Δ.Σ, της τράπεζας, Στίβεν Μιράν, που διαφώνησε υπέρ μιας μείωσης κατά μισό ποσοστό.

Ωστόσο, η Μπόουμαν δήλωσε ότι ήταν σημαντικό για εκείνη το συνοδευτικό κείμενο της νομισματικής πολιτικής να επισημαίνει την πιθανότητα περαιτέρω μειώσεων, δεδομένων των αυξανόμενων κινδύνων για την αγορά εργασίας.

«Αν υποθέσουμε ότι η οικονομία εξελίσσεται όπως αναμένω, η δράση της περασμένης εβδομάδας θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα για την επαναφορά του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο ουδέτερο επίπεδό του», δήλωσε η Μπόουμαν σε ομιλία της στην Ένωση Τραπεζιτών του Κεντάκι. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήταν διχασμένοι ως προς την ανάγκη περαιτέρω μειώσεων, αλλά κατά μέσο όρο προέβλεπαν δύο ακόμη μειώσεις κατά 0,25% φέτος.

Περισσότεροι από δώδεκα αξιωματούχοι της Fed μιλούν αυτή την εβδομάδα σε μια συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με το πόσο γρήγορα και πόσο πολύ πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια σε ένα πιθανό σημείο καμπής για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Ο πληθωρισμός παραμένει επίσης ένα θέμα ανησυχίας, με τους κεντρικούς τραπεζίτες να προσπαθούν να βρουν μια πορεία για τα επιτόκια που θα εξασφαλίσει την επιστροφή του πληθωρισμού στο στόχο του 2% χωρίς σοβαρό πλήγμα στην οικονομική ανάπτυξη ή την ανεργία.

Τη Δευτέρα, αρκετοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει σχεδόν ένα εκατοστιαίο σημείο πάνω από τον στόχο.

Η Fed μείωσε την περασμένη εβδομάδα το βασικό επιτόκιο κατά ένα τέταρτο του ποσοστού, προσθέτοντας το πλήρες ποσοστό που είχε εγκριθεί στα τέλη του περασμένου έτους. Είναι η πρώτη τέτοια κίνηση από την έναρξη της τρέχουσας θητείας του Τραμπ και σηματοδότησε μια στροφή στη σκέψη της Fed, η οποία έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στους αναπτυσσόμενους κινδύνους για την αγορά εργασίας.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν σταδιακά αρχίσει να αισθάνονται πιο άνετα με την ιδέα ότι οποιαδήποτε πίεση στον πληθωρισμό από τους εισαγωγικούς δασμούς του Τραμπ θα είναι προσωρινή και, ενώ οι κίνδυνοι πληθωρισμού δεν έχουν εξαφανιστεί από τη συζήτηση, δεν καθοδηγούν τη συζήτηση όπως συνέβαινε στο παρελθόν.