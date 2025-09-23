Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν - Αναζητείται νέα διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες

Η προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, επισημάνθηκε πως αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θα είχε συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο σήμερα στις 21:00 ώρα Ελλάδας (14:00 τοπική ώρα) στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ θα συμμετάσχει στην δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών ο Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτός από την εξωτερική πολιτική, το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, είναι προσανατολισμένο και στην προώθηση της ελληνικής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας, παρουσιάζοντας τις επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, προτάσσοντας τα πρωτογενή πλεονάσματα που πετυχαίνει και τις μειώσεις φόρων στις οποίες προχωρά η κυβέρνηση, σε αντιδιαστολή με τη διεθνή ρευστότητα και αστάθεια.

Δύο στοχευμένες και προσανατολισμένες στην ελληνική οικονομία, παρεμβάσεις του κ. Μητσοτάκη σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ξεχωρίζουν. Η συμμετοχή του στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της Wall Street Journal και σε συζήτηση με τίτλο «Is Greece back?» και η συνέντευξη που θα παραχωρήσει στην τηλεόραση του Bloomberg.

Την Τετάρτη, ο κ.Μητσοτάκης θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, ενώ στην ατζέντα του περιλαμβάνονται την ίδια ημέρα, η συνάντησή του με ομογενείς και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με τον οποίο θα συναντηθεί νωρίτερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί τις επόμενες ημέρες με σειρά ηγετών, μεταξύ αυτών, τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, με τον πρόεδρο της Υεμένης Rashad al Alimi, τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Sabah Khlaed Al-Hamad Al-Sabah, τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Ahmed Αl-Sharaa, αλλά και εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.