Σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας προχωρά η Κομισιόν, η οποία ετοιμάζεται να καταθέσει νομοθετική πρόταση για τη μόνιμη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, έχει προγραμματιστεί για τις 15 Απριλίου, αμέσως μετά τις κρίσιμες κάλπες στην Ουγγαρία.

Στρατηγικό timing για την αποφυγή «εκρήξεων»

Η απόφαση των Βρυξελλών να «κλειδώσουν» την ημερομηνία της 15ης Απριλίου δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, η καθυστέρηση τριών ημερών μετά τις ουγγρικές εκλογές (12 Απριλίου) αποσκοπεί στο να μην μετατραπεί το ζήτημα του εμπάργκο σε κεντρικό πυλώνα της προεκλογικής ατζέντας του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση των τελευταίων 16 ετών, έχει ήδη επενδύσει στο δίλημμα «πόλεμος ή ειρήνη», κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιδιώκει την εμπλοκή της χώρας στη σύρραξη.

Η «παγίδα» της ειδικής πλειοψηφίας

Η νέα νομοθεσία δεν θα αποτελεί μέρος ενός απλού πακέτου κυρώσεων, αλλά θα επιδιώξει να κατοχυρώσει νομικά την πλήρη απεξάρτηση της Ε.Ε. από το ρωσικό πετρέλαιο έως το τέλος του 2027.

Το σημαντικότερο στοιχείο της στρατηγικής των Βρυξελλών είναι η παράκαμψη του βέτο που παραδοσιακά ασκούν η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Η Ε.Ε. αναμένεται να χρησιμοποιήσει νομικές οδούς που απαιτούν ειδική πλειοψηφία κρατών-μελών, στερώντας έτσι από τη Βουδαπέστη τη δυνατότητα να μπλοκάρει μονομερώς την απόφαση.

Στο «κόκκινο» οι σχέσεις με το Κίεβο

Η ένταση στην περιοχή έχει χτυπήσει «κόκκινο» μετά τη διακοπή της ροής στον αγωγό Druzhba από τις 27 Ιανουαρίου, λόγω επίθεσης με drone.

Το Κίεβο κάνει λόγο για ρωσικό πλήγμα και προσπάθειες αποκατάστασης, ενώ Βουδαπέστη και Μπρατισλάβα κατηγορούν ανοιχτά την Ουκρανία για σκόπιμη κωλυσιεργία στις επισκευές, με την Ουγγαρία να απαντά ήδη με βέτο σε δανεισμό προς το Κίεβο.

Η επόμενη μέρα

Παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου έχουν ήδη συρρικνωθεί στο 1% της συνολικής κατανάλωσης της Ε.Ε. (κυρίως μέσω θαλάσσης), η μόνιμη νομοθετική απαγόρευση θεωρείται το τελειωτικό χτύπημα στην ενεργειακή επιρροή της Μόσχας.

«Στόχος είναι η απαγόρευση να παραμείνει σε ισχύ ακόμη και αν υπάρξει μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία», σημειώνουν πηγές με γνώση του εγγράφου που επικαλείται το Reuters