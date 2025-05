Να μειώσει τη σημασία της υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ από τον οίκο Moody’s, προσπάθησε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος χαρακτήρισε το γεγονός ως «καθυστερημένο δείκτη» της πραγματικής κατάστασης της αμερικανικής οικονομίας.

Μιλώντας στην εκπομπή Meet the Press του NBC την Κυριακή, ο Μπέσεντ σχολίασε:

«Ο Moody’s είναι ένας καθυστερημένος δείκτης, αυτό πιστεύουν όλοι για τους οίκους αξιολόγησης», απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου Κρίστεν Γουέλκερ για την πρόσφατη υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ΗΠΑ.

Ο ίδιος απέδωσε τα προβλήματα χρέους και δημοσιονομικής εκτροπής στην προηγούμενη κυβέρνηση: «Δεν φτάσαμε ως εδώ μέσα σε 100 μέρες. Είναι αποτέλεσμα της διακυβέρνησης Μπάιντεν και των υπέρογκων δαπανών των τελευταίων τεσσάρων ετών. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να περιορίσουμε τις δαπάνες και να αναπτύξουμε την οικονομία», δήλωσε.

Συνομιλία με τη Walmart και μήνυμα Τραμπ: «Καταπιείτε τους δασμούς»

Ο Μπέσεντ αποκάλυψε ότι συνομίλησε το Σάββατο με τον CEO της Walmart, Νταγκ ΜακΜίλον, σχετικά με τις αυξήσεις τιμών που αναμένεται να επιβληθούν λόγω των νέων δασμών στις εισαγωγές. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε νωρίτερα επιτεθεί δημόσια στη Walmart, καλώντας την να σταματήσει να δικαιολογεί τις αυξήσεις με τους δασμούς και να «τους καταπιεί», όπως είχε κάνει και στο παρελθόν.

«Η Walmart πρόκειται, όπως το θέτετε, να καταπιεί κάποιους από τους δασμούς, όπως έκανε το 2018, 2019 και 2020», δήλωσε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παρουσιάζει πτώση και πως για πρώτη φορά εδώ και τέσσερα χρόνια σημειώνεται αποκλιμάκωση των γενικών τιμών.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν άσκησε πίεση στον λιανέμπορο: «Με τον Νταγκ έχουμε καλή σχέση. Ήθελα να τα ακούσω από τον ίδιο και όχι από δεύτερο ή τρίτο χέρι μέσω του Τύπου. Αυτά προήλθαν από τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα, όπου συνήθως αναφέρεται και το χειρότερο σενάριο».

Ο Μπέσεντ ανέφερε επίσης ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) δεν έχει καταλήξει στο αν οι δασμοί θα προκαλέσουν νέο κύμα πληθωρισμού. «Βρίσκονται σε φάση αναμονής», σχολίασε.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη συμφωνία με την Κίνα για προσωρινή αναστολή δασμών, τόνισε ότι υπάρχει πλέον ένας μηχανισμός για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, για άλλες χώρες προανήγγειλε μονομερείς επιβολές δασμών, αν δεν διαπραγματεύονται «με καλή πίστη».

«Όσοι δεν διαπραγματεύονται σοβαρά, θα λάβουν επιστολή με τον τελικό συντελεστή δασμού. Αυτή είναι η πολιτική μας. Όποιος θέλει να το αποφύγει, ας έρθει στο τραπέζι με καλές προθέσεις», υπογράμμισε, παραπέμποντας στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στις 2 Απριλίου.

Σε ερώτηση για τις κυρώσεις στη Ρωσία, ο υπουργός απέφυγε να κάνει προβλέψεις, τονίζοντας ότι ο Τραμπ είναι ξεκάθαρος: εάν ο Πούτιν δεν διαπραγματευτεί ειλικρινά, οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις κυρώσεις σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Τέλος, χαρακτήρισε «παραπλανητική» την κριτική που δέχεται ο Τραμπ για φερόμενη αποδοχή δωρεάς αεροσκάφους τύπου Boeing 747 από το Κατάρ. «Αυτή η συζήτηση είναι απόσπαση της προσοχής από ένα επιτυχημένο ταξίδι στη Μέση Ανατολή», είπε.

«Και για να επιστρέψω στην υποβάθμιση από τον Moody’s – ποιος νοιάζεται; Το Κατάρ όχι. Η Σαουδική Αραβία όχι. Τα ΗΑΕ όχι. Όλοι επενδύουν και έχουν κάνει 10ετή πλάνα», κατέληξε ο Μπέσεντ.

Υπενθυμίζεται ότι οργισμένα και επιθετικά αντέδρασε η αμερικανική κυβέρνηση στην είδηση της υποβάθμισης του αξιόχρεου του δημοσίου των ΗΠΑ από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, ο Στίβεν Τσανγκ, καταφέρθηκε μέσω X εναντίον οικονομολόγου του οίκου, του Μαρκ Ζάντι, «συμβούλου του (Δημοκρατικού πρώην προέδρου Μπαράκ) Ομπάμα» και «δωρητή της (Δημοκρατικής ατυχήσασας υποψήφιας για την προεδρία το 2016 Χίλαρι) Κλίντον», τον οποίο χαρακτήρισε ορκισμένο αντίπαλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Mark Zandi, the economist for Moody’s, is an Obama advisor and Clinton donor who has been a Never Trumper since 2016. Nobody takes his “analysis” seriously. He has been proven wrong time and time again. https://t.co/l1dUFM5BRY